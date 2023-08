Baldur's Gate 3 è il miglior gioco del 2023 (con Zelda), per Metacritic

Non possiamo sapere con certezza fino a quanto durerà questo risultato, ma gli sviluppatori di Baldur's Gate 3 attualmente possono essere orgogliosi di un ulteriore incredibile record: al momento, il gioco di ruolo è infatti considerato dalla critica uno dei migliori giochi usciti durante il 2023.

La classifica ufficiale di Metacritic, che potete consultare al seguente indirizzo, vede infatti Baldur's Gate 3 con una prima posizione condivisa con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon), avendo attualmente raggiunto una media voto di 96/100.

Certamente è ancora presto per dare giudizi definitivi: soltanto 11 testate hanno infatti deciso di uscire con una recensione con voto nelle scorse giornate — e anche noi di SpazioGames ci stiamo prendendo tutto il tempo necessario — ma si tratta indubbiamente di un risultato incredibile per la produzione di Larian.

Dato che la media voto è stata calcolata solo su 11 recensioni, nelle prossime ore il voto complessivo potrebbe diminuire — o addirittura aumentare — e non è da considerarsi in alcun modo come una media voto finale, ma il fatto che stia già dando battaglia a Zelda Tears of the Kingdom è comunque un traguardo di tutto rispetto.

Un risultato che non è passato ovviamente inosservato dalla stessa Larian, che sta già festeggiando questo incredibile traguardo insieme ai suoi fan sui social media:

Di seguito vi lasceremo alla classifica con i migliori giochi del 2023, almeno fino al momento della stesura di questo articolo, scegliendo solo la versione con il voto più alto per i giochi multipiattaforma.

I migliori giochi del 2023 per Metacritic

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — 96 Baldur's Gate 3 — 96 Metroid Prime Remastered — 94 The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (XSX) — 94 Tetris Effect: Connected (PS5) — 93 Resident Evil 4 (PS5) — 93

Insomma, se questi risultati saranno confermati anche dalle prossime recensioni sembrerebbe proprio che abbiamo trovato un altro serio candidato al GOTY 2023.

Inoltre, gli incredibili risultati di vendita — registrati sia su PC che con i primi pre-order su PS5 — ci dimostrano anche come i giochi di ruolo a turni non siano affatto così indesiderati, come alcuni publisher hanno cercato di farci credere con le recenti release tripla-A.

Ovviamente continueremo a monitorare la situazione e vi aggiorneremo qualora la classifica dei migliori giochi del 2023 dovesse cambiare. Nel frattempo, Larian ha anche fatto chiarezza sull'arrivo di possibili espansioni, non escludendole a priori ma lasciando intendere che il loro arrivo è improbabile.