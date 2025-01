Non solo Resident Evil 6: si parla di 4 classici pronti a tornare

Se gli ultimi rating dell'ESRB si rivelassero corretti, ben quattro titoli classici della saga Resident Evil potrebbero presto ricevere versioni native per PS5 e Xbox Series X.

Capcom, che ha reso Resident Evil uno dei franchise più iconici di sempre (e che trovate su Amazon), continua a mantenere viva la serie con nuovi capitoli, remake e porting sin dagli anni '90.

Proprio nei giorni scorsi vi ho segnalato la possibilità che l'amato/odiato Resident Evil 6 starebbe per tornare, ma a quanto pare non sarà solo.

Difatti, come riportato anche da Game Rant, un rating ESRB analogo è stato individuato per altri titoli, tra cui Resident Evil Zero HD Remaster, Resident Evil HD Remaster e Resident Evil 4 HD.

Questi indizi puntano verso un potenziale arrivo di versioni native per console di nuova generazione.

Tuttavia, è curioso notare che le classificazioni finora citano solo le console Series X/S e non PS5. A meno che non ci sia un accordo di esclusività, sarebbe strano escludere una delle due piattaforme principali.

Un ulteriore elemento interessante è la presenza di un evento Xbox Developer Direct fissato per il 23 gennaio, durante il quale si prevede l'annuncio di un titolo giapponese con una lunga storia alle spalle.

Alcuni fan speculano che potrebbe trattarsi proprio di Resident Evil, magari con queste nuove edizioni in arrivo insieme a un annuncio legato a un nuovo gioco (anche se dubito possa essere Resident Evil 9).

Per chi non è interessato a nuove versioni native, ricordo che tutti questi giochi sono già giocabili su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla retrocompatibilità. I giocatori possono acquistare e giocare le versioni attuali senza attendere ulteriori porting, quindi, che male non è.

Parlando sempre della serie, avete letto anche che Resident Evil Director’s Cut è stato a quanto pare migliorato con un aggiornamento silenzioso su PS Plus Premium?