Ci conviene dimenticare Resident Evil 9, almeno per un po'

Il franchise di Capcom è tornato in pompa magna da qualche anno a questa parte, e l'attesa per Resident Evil 9 è ben più che comprensibile ma, stando alle ultime informazioni in merito, dovrà essere raffreddata un po'.

A dare questo aggiornamento è Dusk Golem, noto insider da sempre informatissimo sul mondo Capcom e al centro dei reveal più importanti di sempre degli ultimi anni.

Già qualche giorno fa l'insider si era pronunciato sempre su Resident Evil 9, dando l'impressione che non ci saranno presto novità sul nuovo episodio della saga.

Secondo Dusk Golem, i rumor riguardanti il nuovo capitolo della saga survival horror non ancora annunciato ufficialmente sarebbero in gran parte falsi.

Inclusa l'idea che Jill Valentine possa esser protagonista o giocare un ruolo centrale (come Chris in Resident Evil Village per intenderci), all'interno del prossimo capitolo. L’insider ha precisato che le sue informazioni sono recenti, frutto di aggiornamenti recenti sulla situazione.

Questo significa che, con tutta probabilità, Resident Evil 9 sarà un progetto ancora molto lontano nel tempo. Dopo il lancio di Resident Evil 4 Remake, che è andato molto bene, Capcom è rimasta nel silenzio più totale rispetto ad altri episodi futuri.

Considerato che di mezzo ci sarà anche il lancio di Monster Hunter Wilds e il nuovo Onimusha, è lecito pensare che passerà ancora un po' di tempo prima di vedere un Resident Evil.

Tuttavia sembra che, insieme a Resident Evil 9, Capcom stia lavorando a un remake completo di Resident Evil 0. L'indiscrezione era già emersa qualche giorno fa, sempre senza dichiarazioni ufficiali, con tanto di prossimo film in arrivo che adatterà proprio le vicende del videogioco uscito su Nintendo GameCube.

L'altra notizia sul tema è che, per motivi oscuri, sembra proprio che Resident Evil 6 possa arrivare su console di attuale generazione con un porting di cui non c'era davvero bisogno.