Uno dei Resident Evil più controversi starebbe per tornare

Un’indiscrezione emersa dal sito dell’ESRB, l’ente americano per la classificazione dei videogiochi, suggerisce che Resident Evil 6 potrebbe presto approdare sulle console di attuale generazione.

Nella strategia della casa giapponese per celebrare il 30imo anniversario della saga (che trovate su Amazon) potrebbe quindi esserci anche il ritorno di uno dei capitoli più controversi del franchise.

Questo, senza contare anche che si parla da giorni di Resident Evil Zero Remake e di un nuovo film in arrivo.

Una recente ricerca nel database dell’ESRB (via VGC) ha infatti rivelato una nuova valutazione “Mature” per Resident Evil 6 destinata a “Xbox Series”.

Lanciato originariamente su Xbox 360 e PS3 nell’ottobre 2012, Resident Evil 6 cercò di fondere azione e survival horror per offrire un’esperienza che Capcom definì “epica e drammatica”.

Il risultato? Divise il pubblico. Da un lato, chi apprezzava l’approccio più action; dall’altro, chi sentiva la mancanza della tensione e delle atmosfere che avevano reso iconici i capitoli precedenti.

Successivamente, il gioco è stato portato su Xbox One e PS4 nel marzo 2016, insieme ai capitoli 4 e 5, con miglioramenti grafici e tutti i DLC inclusi.

Nel 2019, anche Nintendo Switch ha accolto Resident Evil 5 e 6, portando i contenuti completi sulla piattaforma ibrida.

La nuova valutazione per Resident Evil 6 lascia intendere che Capcom stia preparando un’altra versione del gioco, questa volta per Xbox Series X|S (e, probabilmente, PS5).

Considerando la potenza delle console attuali, è lecito aspettarsi ulteriori miglioramenti grafici e tecnici, anche se l’assenza di informazioni su un remake fa propendere per un semplice remaster.

Non è ancora chiaro se anche Resident Evil 5 riceverà lo stesso trattamento. Il quinto capitolo della saga, che ha seguito un percorso simile a Resident Evil 6 in termini di riedizioni e DLC inclusi, potrebbe essere il prossimo candidato a un remaster/remake, ma per ora l’ESRB non ha rilasciato valutazioni in merito.

Personalmente, credo che questa mossa sia un’occasione per Capcom di chiudere il cerchio. Riproporre un titolo così controverso è una dichiarazione di intenti: anche gli errori fanno parte di una storia che vale la pena raccontare.