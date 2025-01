Resident Evil 1 si è aggiornato "silenziosamente" su PS Plus

Resident Evil Director’s Cut, disponibile per gli abbonati a PS Plus Premium e Deluxe, ha ricevuto un aggiornamento "silenzioso" che introduce una versione migliorata del gioco.

Come segnalato da giocatori in regioni precedentemente bloccate con la meno performante versione PAL, ora è possibile passare alla versione NTSC, disponibile nelle Americhe, grazie a una nuova opzione di cambio regione (via PlayStation Lifestyle).

Il problema dei giochi in versione PAL, segnalato per la prima volta nel 2022, è legato a prestazioni inferiori rispetto alle controparti NTSC, con frame rate più bassi e una velocità di gioco ridotta.

Sony aveva promesso di introdurre l'opzione NTSC dove possibile, e sembra mantenere l'impegno.

Resident Evil Director’s Cut è quindi l'ultimo titolo a ricevere questa modifica, come segnalato dall’utente Reddit "the_andshrew".

Per chi non è abbonato a PS Plus Premium ma desiderava la versione NTSC, è ora possibile acquistare il gioco singolarmente dal PlayStation Store.

Inoltre, chi ha già acquistato il titolo su console classiche come PS3, PSP o PS Vita può beneficiare di un upgrade gratuito, dove disponibile.

Per verificarlo, basta accedere al PlayStation Store con il proprio account: se il download gratuito è disponibile, il sistema lo notificherà automaticamente.

Insomma, si tratta di un piccolo ma significativo aggiornamento che migliora l’esperienza per i fan di Resident Evil (i quali dovrebbero dare anche un'occhiata a tutta una serie di offerte niente male presenti su Amazon) e degli altri classici PS Plus.

Parlando ancora della saga horror di Capcom, avete letto anche che un’indiscrezione emersa dal sito dell’ESRB suggerisce che Resident Evil 6 potrebbe presto approdare sulle console current-gen?

Ma non è tutto: secondo il quasi sempre affidabile insider "AestheticGamer", un film dedicato a Resident Evil Zero sarebbe in arrivo, così come un remake del gioco per la prossima Nintendo Switch 2: leggi i dettagli qui.