Xbox Developer Direct 2025 dovrebbe svelare «una leggendaria IP giapponese»

Tra poche settimane scopriremo tutte le novità più importanti per gli sviluppatori di Xbox nel corso dei prossimi mesi, ma a quanto pare potrebbe esserci almeno una grande novità in arrivo da un partner di terze parti molto importante.

Sappiamo infatti che nel corso dell'Xbox Developer Direct 2025, che si svolgerà il prossimo 23 gennaio, troveremo aggiornamenti su Doom: The Dark Ages, South of Midnight e Clair Obscur: Expedition 33, oltre a un misterioso quarto gioco non meglio specificato.

Sebbene non sappiamo ancora il titolo di quest'ultimo quarto titolo, pare che Windows Central sia già a conoscenza del misterioso annuncio: pur non volendone dichiarare apertamente il nome per evitare spoiler, ha lasciato un grande indizio per stuzzicare la curiosità degli appassionati.

Sembrerebbe infatti che il gioco misterioso sia «una new entry per una leggendaria IP giapponese con decenni di storia» e che, secondo il report, dovrebbe fare «molto felici» diversi fan.

Vale la pena di ricordare che anche nel Developer Direct dello scorso anno abbiamo assistito a un reveal simile: venne infatti svelato a sorpresa Visions of Mana, ultimo capitolo dell'iconica serie di Square Enix.

Se tale indiscrezione fosse confermata, dovremmo aspettarci il ritorno di un'altra saga storica su Xbox, magari con novità riguardanti un suo arrivo su Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon).

Ovviamente sono già iniziate le speculazioni della community, con molti utenti che hanno iniziato a fantasticare che possa trattarsi di un arrivo della trilogia FFVII Remake su Xbox, ipotesi già chiacchierata nelle scorse ore. Ma considerando che si parla nello specifico di una new entry, mi sembra improbabile che sia questa la serie in questione.

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che non sappiamo con certezza cosa aspettarci dall'Xbox Developer Direct 2025: vi terremo aggiornati come sempre sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Nel frattempo, c'è chi ipotizza che potrebbe esserci un altro reveal a sorpresa non ancora annunciato ufficialmente: il candidato più probabile, in tal caso, sarebbe il chiacchieratissimo Oblivion Remake.