Nintendo vorrebbe affidare serie classiche ed esclusive a nuovi studi esterni

Il futuro prossimo di Nintendo, e di Nintendo Switch o di qualsiasi cosa sarà Nintendo Switch 2 (se mai esisterà) è ancora incerto per larga parte ma, a quanto pare, la Grande N sta cercando attivamente nuovi studi per creare delle esclusive inedite che supporteranno l'hardware futuro.

Effettivamente ora che saghe come Bayonetta 3 (lo trovate su Amazon) sono giunte al termine, Nintendo avrebbe bisogno di infoltire il proprio parco titoli con altre esclusive che non siano relative alle IP classiche come Mario, Zelda, Donkey Kong e compagnia bella.

Certo proprio la saga di Platinum Games potrebbe continuare, stando però alle parole del suo creatore che si è allontanato dall'azienda, ma Nintendo non sembra volersi adagiare sugli allori.

Nella lunga analisi di Games Industry firmata da Chris Dring in cui il giornalista riflette sul modo in cui Nintendo Switch 2 potrà bissare il suo predecessore, ovvero una console da record senza precedenti, c'è un passaggio interessante in cui l'autore svela delle informazioni di cui è in possesso che ci danno l'idea di come si sta muovendo l'azienda in questo periodo.

«So anche che Nintendo sta incontrando attivamente sviluppatori indipendenti per trovare nuovi partner», rivela Dring nella sua lunga analisi.

Secondo Dring c'è in parte la volontà di continuare a pubblicare giochi indipendenti, una cosa che Nintendo ha sempre fatto e vuole evidentemente continuare a fare, ma anche il desiderio di cercare studi che potrebbero lavorare su alcune delle sue IP, originali e non:

«Nintendo collabora regolarmente con team di terze parti, tra cui Bandai Namco, Team Ninja, Platinum Games, MercurySteam, WayForward e Grezzo. Ma la società sta cercando di aggiungere qualcosa a quel roster, e conosco tre studi che sono impegnati in una profonda conversazione sulla realizzazione di giochi basati sui marchi Nintendo.»

Se pensiamo a giochi come Metroid Dread, Advance Wars 1+2, così come al remake The Legend of Zelda: Link's Awakening e, tornando più indietro, lo Star Fox Zero prodotto proprio con Platinum Games, Nintendo ha una storia di videogiochi di grande successo affidati a studi esterni che potrebbe continuare ulteriormente.

Se questo piano di Nintendo verrà portato a compimento non sarà quindi una sorpresa ma, come sempre, aspettiamo conferme per vedere il nuovo corso di serie classiche e quali nuove esclusive arriveranno.

In questo senso è surreale pensare che il film di The Legend of Zelda, uno dei marchi più importanti di Nintendo, verrà realizzato con Sony Pictures.

