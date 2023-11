La saga di Bayonetta continuerà, secondo il suo creatore

L'addio di Hideki Kamiya ha sconvolto i fan dei giochi prodotti da Platinum Games, tra questi quelli della saga di Bayonetta che si è conclusa con un terzo episodio e che, al momento, non ha progetti futuri in cantiere.

Dopo l'interessante spin-off Bayonetta Origins (che trovate su Amazon) la strega di Umbra non ha effettivamente un futuro nel mondo dei videogiochi, e l'addio di Kamiya non è certo d'aiuto.

Ma, a poco più di un anno dall'uscita dell'esplosivo Bayonetta 3 che Platinum Games ha festeggiato nel migliore dei modi, proprio Hideki Kamiya è tornato a parlare di una delle sue serie più iconiche.

Nella sua rinnovata vita da divulgatore e youtuber esordiente, Hideki Kamiya ha risposto di recente ad una serie di domande dei fan nel suo canale YouTube, tra cui l'ovvia domanda relativa al futuro di Bayonetta.

La saga continuerà anche senza Hideki Kamiya? Ecco la risposta del game designer:

«Ne ho parlato in varie interviste, che la serie Bayonetta sarebbe composta da un totale di nove episodi e che volevo far crescere il franchise come "Bayonetta Saga", ma sembra che dovrei portare la saga completa nella tomba con me. È un peccato. Non è che possieda l'IP di Bayonetta, ma suppongo che quelli che lo possiedono probabilmente continueranno ad andare avanti.»