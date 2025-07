Se già non vedete l'ora di fare le vostre prossime sbustate su GCC Pokémon Pocket, sarete felici di sapere che il team di sviluppo ha già reso disponibile un nuovo codice da riscattare e che non dovreste lasciarvi scappare.

Come segnalato da ComicBook, il codice in questione è stato svelato in occasione di una partnership ufficiale con una Vtuber giapponese, ma potrà essere utilizzato anche dai giocatori italiani senza alcuna restrizione o limitazione.

Riscattando il codice 33V33S5MM3R avrete diritto a ben 24 clessidre buste, corrispondenti a due bustine gratis aggiuntive a vostra scelta: un piccolo aiuto per completare il prima possibile il nuovo set dedicato a Eevee (trovate un tenerissimo peluche ufficiale su Amazon) e alle sue evoluzioni.

La procedura di riscatto non è però così immediata come accade in altri giochi live-service: GCC Pokémon Pocket non include infatti tra le sue impostazioni nessuna opzione per il riscatto.

Per poter accedere a questo regalo dovrete dunque seguire la procedura che troverete qui di seguito:

Andate al seguente indirizzo ufficiale Inserite il vostro ID Cliente e il codice 33V33S5MM3R Fate clic sul pulsante Invia

Potete trovare l'ID Cliente direttamente dalla schermata del titolo: prima di accedere al gioco, toccate l'icona con 3 linee orizzontali che trovate in alto a destra. Vi basterà scorrere fino in fondo per trovare l'ID, che potete comodamente copiare e incollare nell'indirizzo che vi abbiamo riportato qui sopra.

Una volta completata questa procedura, vi basterà accedere al gicoo come fareste normalmente e ricevere le vostre 24 clessidre buste, pronte ad aspettarvi nell'apposita icona dei regali da riscattare in-game.

Spero che questo piccolo omaggio possa aiutarvi a completare il set il più in fretta possibile, ma vi consiglio di affrettarvi: il codice promozionale resterà disponibile fino al 31 agosto 2025.

Avete dunque a disposizione poco più di un mese per approfittare di questo regalo: non saranno 10 bustine gratuite, ma è comunque un aiuto che potrebbe risultare prezioso a lungo termine.