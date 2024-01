Esclusive Nintendo Switch 2024: a cosa giocheremo quest'anno?

A marzo 2024, l'amata console ibrida Nintendo Switch compirà effettivamente il suo settimo anno di vita – e sappiamo che di solito il pieno ciclo vitale di una piattaforma si aggira dalle parti dei sei-sette anni.

C'è quindi grande curiosità per capire come si muoverà la grande N, con già la consapevolezza che nel 2017 ha visto molto bene sul futuro con Switch, considerando quante siano oggi le piattaforme che stanno cercando di conquistare il mercato portatile.

Non sappiamo se questa filosofia sarà mantenuta anche con la futura e chiacchierata Switch 2, perché per ora alle indiscrezioni Nintendo ha risposto in un solo modo: calendarizzando già un numero importante di giochi per il 2024 di Switch.

Sebbene la console sia, almeno in teoria, vicina alla fine del suo ciclo vitale, Nintendo ha già sparso per parecchi mesi delle esclusive in arrivo, che possano dare ulteriori motivi ai consumatori di portare a casa un esemplare di Switch.

Vediamo allora quali sono le esclusive Switch già confermate per il 2024.

Le esclusive Switch del 2024 già confermate

Another Code: Recollection

Sviluppatore : Nintendo, Cing

: Nintendo, Cing Publisher : nintendo

: nintendo Uscita : 19 gennaio

: 19 gennaio Genere : avventura grafica

: avventura grafica Piattaforme: Switch

Era il 2005 quando su Nintendo DS faceva il suo esordio assoluto Another Code: Two Memories, un'avventura grafica che poneva i giocatori nei panni di Ashley, una adolescente intenzionata – nel giorno del suo quattordicesimo compleanno – a partire alla scoperta di un mistero: da poco, infatti, ha ricevuto un pacco che sembra essere stato spedito da suo defunto padre, che contiene un dispositivo (DAS) che risponde solo ai dati biometrici della nostra protagonista. Perché e cosa sta succedendo?

Era invece il 2009 quando Nintendo Wii accolse Another Code: R - A Journey Into Lost Memories, che permetteva di ritrovare una Ashley sedicenne e proponeva una narrazione dai toni più maturi.

Ecco: entrambi questi classici sono stati confezionati in un cofanetto unico, che ne ha ovviamente migliorato e svecchiato il comparto tecnico per adattarlo a Nintendo Switch. Inoltre, per R è anche la prima release sul mercato nordamericano.

Mario vs Donkey Kong

Sviluppatore : Nintendo

: Nintendo Publisher : Nintendo

: Nintendo Uscita : 16 febbraio

: 16 febbraio Genere : platform

: platform Piattaforme: Switch

L'opera di recupero dei grandi classici prosegue con Mario vs. Donkey Kong, che vuole invece portare su Nintendo Switch il videogioco puzzle-platform uscito nel 2004 su GameBoy Advance.

Il gioco, come immaginerete, è lo stesso dell'epoca nella struttura e nelle logiche – con Mario chiamato a recuperare delle chiavi e a mettere in salvo i mini-Mario per superare ogni sfida – ma è ovviamente aggiornato nel comparto tecnico e nella sua godibilità, in modo che possa risultare godibile e gradevole per i giocatori odierni, armati di Switch.

Princess Peach: Showtime!

Sviluppatore : Nintendo

: Nintendo Publisher : Nintendo

: Nintendo Uscita : 22 marzo

: 22 marzo Genere : platform, avventura

: platform, avventura Piattaforme: Switch

La principessa Peach si riprende la scena da protagonista assoluta in Princess Peach: Showtime!, nuovo videogioco che la vede al centro degli eventi e produzione completamente originale che scandirà il 2024 di Nintendo Switch.

La nostra principessa, infatti, vivrà delle avventure che modificheranno fortemente il gameplay a seconda del suo costume: nei livelli in cui sarà vestita da spadaccina, ad esempio, potremo sfoderare la nostra spada e avere ragione dei nostri nemici, mentre in altri scenari magari sarà una detective che dovrà risolvere dei misteri.

Sarà molto interessante scoprire quali idee ingegnose Nintendo abbia concepito per reinventare di livello in livello il gameplay del gioco, che è immaginato come una avventurosa messa in scena teatrale.

Moonstone Island

Sviluppatore : Studio Supersoft

: Studio Supersoft Publisher : Raw Fury

: Raw Fury Uscita : primavera

: primavera Genere : life simulator, collezione

: life simulator, collezione Piattaforme: Switch, PC

Uscito lo scorso settembre su PC, Moonstone Island è pronto a sbarcare anche su Nintendo Switch nella primavera, dove sarà una esclusiva console.

Si tratta di un gioco pittoresco che mescola delle meccaniche da simulatore di vita a quelle di collezione di creature: provate a immaginare una sorta di via di mezzo tra Stardew Valley e Pokémon, insomma.

I giocatori hanno la possibilità di scorrazzare per un centinaio di isole, di incontrare NPC con cui fare amicizia e di diventare perfetti alchimisti, mettendosi alla prova tra ricette e la vita di tutti i giorni.

Luigi's Mansion 2 HD

Sviluppatore : Nintendo

: Nintendo Publisher : Nintendo

: Nintendo Uscita : estate

: estate Genere : azione, avventura

: azione, avventura Piattaforme: Switch

L'opera di recupero e attualizzazione dei classici prosegue quest'anno con Luigi's Mansion 2 HD, che ripesca l'originale videogioco uscito su Nintendo 3DS nel 2013, per renderlo più attuale e sottoporlo al pubblico di casa Switch.

Scorrazzando per Cupavalle, il nostro sempre intimorito Luigi dovrà vedersela con i fenomeni soprannaturali che caratterizzano la zona, risucchiando fantasmi e affrontando peripezie di ogni genere.

Nintendo ha anche confermato che è possibile giocare fino a quattro giocatori in modalità wireless locale o in online per vivere insieme la Torre del Caos, che offrirà sfide aggiuntive rispetto all'avventura principale.

Blade Chimera

Sviluppatore: Team Ladybug

Team Ladybug Publisher : PLAYISM

: PLAYISM Uscita : primavera

: primavera Genere : metroidvania

: metroidvania Piattaforme: Switch, PC

Concepito come esclusiva console su Switch, mentre arriverà anche su PC, Blade Chimera è un interessante progetto metroidvania realizzato in pixel art, dove il nostro protagonista dovrà affrontare demoni di ogni sorta, mentre si muoverà in scenari orizzontali in 2D.

A spingerlo all'avventura è stata la sparizione di sua moglie, che lo convince a cercare di ricostruire il suo passato – a costo di farlo a colpi di spada, sfruttando abilità uniche e affrontando nemici di ogni sorta, che ci attenderanno al varco.

On Your Tail

Sviluppatore : Memorable Games

: Memorable Games Publisher : Humble Games

: Humble Games Uscita : 2024

: 2024 Genere : avventura

: avventura Piattaforme: Switch, PC

Gli italiani Memorable Games stanno per dare i natali a On Your Tail, pittoresca avventura di stampo narrativo che mescola l'indagine della protagonista, decisamente avvezza alle investigazioni, ad alcune meccaniche da simulatore di vita.

Con un mood rilassato ma che vuole incuriosirci per trascinarci all'interno del mistero, il gioco è ambientato in una cittadina costiera molto italiana, dove la nostra Diana dovrà svelare i misteri locali.

Atteso per il 2024 senza ancora una precisa finestra di lancio, On Your Tail uscirà sia su Nintendo Switch che su PC.

Paper Mario: Il Portale Millenario

Sviluppatore : Nintendo

: Nintendo Publisher : Nintendo

: Nintendo Uscita : 2024

: 2024 Genere : gioco di ruolo

: gioco di ruolo Piattaforme: Switch

L'anno di grandi recuperi di Switch prosegue con Paper Mario: Il Portale Millenario, che riporta in vita il gioco di ruolo fatto di carta che uscì nel 2004 su Nintendo GameCube.

Costruito con un sistema di battaglie a turni, il gioco ci pone ovviamente nei panni del nostro intrepido Mario (ma non solo!), deciso a ottenere le Gemme Stella per portare in salvo l'amata principessa Peach e confrontarsi così con i nemici.

Il Portale Millenario sarà ovviamente dotato di una grafica rivista e aggiornato per Nintendo Switch.

---

Nota: Questo articolo sarà aggiornato quando saranno rese note ulteriori esclusive Switch per il 2024.