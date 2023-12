Nintendo Switch svela i giochi più venduti del 2023: il primo posto è inaspettato

Con il 2024 ormai alle porte, è arrivato il momento di salutare il 2023 con le consuete statistiche di riepilogo dell'annata già passata: dopo averci già permesso di scoprire i giochi più giocati da ciascuno di noi, Nintendo ha deciso di pubblicare una nuova interessante statistica relativa all'eShop, svelando tutti i giochi più venduti su Switch durante l'anno.

Le console ibride di casa Nintendo (trovate Switch OLED su Amazon) hanno offerto un ampio catalogo di videogiochi esclusivi quest'anno, con capolavori come Zelda Tears of the Kingdom e tante piccole sorprese dalle terze parti e dal panorama indie.

Ed è proprio una di queste che è riuscito a guadagnarsi un sorprendete primo posto nel territorio giapponese, preso in analisi dalla classifica ufficiale: si tratta di Suika Game, un divertente puzzle game con tanta frutta che si era già rivelato uno dei videogiochi più cercati su Google durante l'anno.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla top 30 dei videogiochi più scaricati da eShop su Nintendo Switch durante il 2023: potete consultare la classifica completa anche al seguente indirizzo ufficiale.

Suika Game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Pikmin 4 Super Mario Bros. Wonder Dragon Quest Monsters: The Dark Prince Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 3 Overcooked 2 Super Mario RPG Fire Emblem Engage Monster Hunter Rise The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pokémon Violetto Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Animal Crossing: New Horizons Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Minecraft Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 Kirby's Return to Dreamland Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Human: Fall Flat Persona 4 Golden Among Us Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru Pikmin 2 Pokémon Scarlatto Nintendo Switch Sports Pikmin 1 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban

Come accennavamo in precedenza, è stato dunque il leggero rompicapo di Aladdin X ad avere la meglio su un'esclusiva di spessore come Tears of the Kingdom che, nonostante sia stata eletta uno dei migliori giochi di sempre, deve accontentarsi "solo" del secondo posto.

Una classifica sicuramente molto interessante, che conferma anche come in Giappone ci siano brand che vengono tenuti particolarmente d'occhio, come Dragon Quest, Monster Hunter e Fire Emblem.

Se volete approfittare degli ultimi giorni dell'anno per risparmiare sui vostri prossimi giochi preferiti su Switch, ricordatevi di tenere d'occhio le Offerte di Natale: abbiamo già segnalato per voi i giochi disponibili a meno di 20 euro e perfino a meno di 5 euro.