Molti giochi Nintendo Switch stanno sparendo dagli scaffali

Il 2024 di Nintendo Switch si apre con una situazione decisamente particolare perché, come riportato da moltissimi utenti sul web, i giochi in edizione fisica per la console ibrida di Nintendo stanno sparendo dagli scaffali virtuali (e non).

Se il mercato dei videogiochi fisici è normalmente in calo, non è affatto usuale che i giochi Nintendo Switch, che ancora vendono molto, spariscano in questo modo.

In tutto il mondo, infatti, il mercato dei videogiochi sta andando verso una direzione precisa e lo dimostrano le decisioni di grandi catene commerciali come Best Buy e Tesco, che hanno abbandonato la vendita di videogiochi all'interno dei punti vendita.

Tuttavia negli store online i videogiochi in formato fisico sono stati sempre facilmente reperibili, almeno fino ad oggi come riportano alcune segnalazioni (tramite Kotaku).

Nintendeal, un account X dedicato a evidenziare vendite e offerte su giochi e prodotti Nintendo, ha iniziato a notare che alcuni dei giochi first party di Nintendo sono esauriti presso diversi rivenditori. Dopo questa segnalazione sono arrivate altre conferme e ricerche, che sono state in grado di raccogliere un elenco di giochi interessati che sembrano non essere più disponibili in negozi come Amazon, Walmart, Target e GameStop.

Ecco la lista dei titoli finora scoperti:

Paper Mario: The Origami King

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019)

Pikmin 3 Deluxe

Metroid Dread

Kirby Star Allies

Xenoblade Chronicles 2

New Super Mario Bros. U Deluxe

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Engage

Yoshi’s Crafted World

WarioWare: Get it Together!

Nintendo Switch Sports

Super Mario Odyssey

Splatoon 2

Super Mario Maker 2

Mario Strikers: Battle League

Oltre a nomi di grande peso come Super Mario Odyssey, Fire Emblem: Three Houses o Metroid Dead, la cosa strana è che risultano non disponibili anche videogiochi molto più recenti come Fire Emblem Engage.

Alcuni hanno ipotizzato che si possa trattare di una manovra di preparazione per l'arrivo di Nintendo Switch 2, per cui gli analisti hanno già previsto un prezzo per altro, con l'obiettivo di iniziare a svuotare i magazzini per iniziare l'approvvigionamento di nuovi prodotti.

Difficile dire se sia un'ipotesi plausibile, ma rimane il fatto che fino ad oggi non era mai successo che così tanti giochi per Switch fossero irreperibili in così tanti store differenti. Continueremo ad indagare e non mancheremo di farvi sapere se ci saranno sviluppi al riguardo.

Dalle nostre parti è ancora possibile comprare facilmente videogiochi come Super Mario Odyssey su Amazon, quindi vi consigliamo di approfittare finché potete.

E a cosa giocheremo nel 2024 su Nintendo Switch? Qui trovare il resoconto delle esclusive in arrivo sulla piattaforma.