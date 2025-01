Sono passati 8 anni dalla presentazione di Nintendo Switch

Questa settimana inizia con una prospettiva molto intrigante per Nintendo Switch 2 perché, esattamente 8 anni fa, ci fu il reveal completo della console in una presentazione speciale di Nintendo.

Il 13 gennaio 2017, infatti, Nintendo raccontò tutto quello che bisognava sapere sull'allora ignota Nintendo Switch (che poi è diventata best seller su Amazon), compresi titoli di lancio della lineup.

Non mi riferisco al prossimo trailer della console, questo per intenderci, che meravigliò il mondo a ottobre del 2016 raccontando le prime suggestioni della console ibrida che ha stregato la community.

Con un grande evento ricco di dettagli, Nintendo mostrò per la prima volta non solo le caratteristiche della console, ma anche titoli che sarebbero diventati pilastri del suo catalogo, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Super Mario Odyssey.

Purtroppo Nintendo ha cancellato ogni traccia del video, compreso il video del 2016 per qualche motivo, ma lo potete recuperare qui sotto se siete curiosi:

Dopo il reveal questo fu un momento cruciale. Nintendo usciva dal flop commerciale di Wii U e aveva bisogno di riconquistare la fiducia dei fan, e lo fece anche con gli eventi stampa che proprio in quella data consentirono ai professionisti del settore di mettere le mani fisicamente sulla console.

Otto anni dopo, Nintendo Switch ha dimostrato di essere molto più di una scommessa: è diventata una delle console più vendute di sempre, superando le 130 milioni di unità nel 2023. Per non parlare nello specifico del mercato del Giappone, dove il dominio è a dir poco clamoroso.

Dopo i tanti leak e rumor degli ultimi giorni vediamo se questa sarà la settimana di Nintendo Switch 2, che si rincorre da un po' e potrebbe davvero arrivare tra poco visto che si parla anche del prezzo da qualche ora a questa parte.