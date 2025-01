Nintendo commenta ufficialmente gli ultimi leak di Switch 2

Ormai appare evidente a tutti che Switch 2 non è affatto un segreto che è stato custodito nel modo migliore: tra numerose indiscrezioni e leak ci sentiamo di dire che ormai sappiamo quasi tutto della nuova console, ma si aspetta ancora l'annuncio ufficiale.

Il leak più clamoroso è sicuramente arrivato nel corso del CES 2025, dato che Genki, un'azienda produttrice di accessori gaming, ha deciso di esibire i suoi prodotti insieme a un mock-up di Switch 2, svelando perfino il presunto mese d'uscita della console.

L'unità svelata nel corso dello show è apparsa molto simile agli attuali modelli di Switch (che trovate su Amazon), ma con dimensioni più grandi e alcune novità molto interessanti, come Joy-Con magnetici che includerebbero un sensore ottico.

Un report che ha inevitabilmente fatto il giro del mondo in pochissime ore: Nintendo ha deciso di non rimanere in silenzio, commentando ufficialmente la vicenda.

Con una breve dichiarazione rilasciata al portale giapponese CNET (via Automaton West), un portavoce della compagnia si è limitato a sottolineare che il modello di Switch 2 visto nel corso dello show «non è ufficiale» e non si tratta di qualcosa che è stato fornito da Nintendo.

La scelta delle parole è sicuramente molto interessante: da parte della casa di Kyoto non è infatti tecnicamente arrivata alcun tipo di smentita netta, di fatto suggerendo che il modello sarà con molta probabilità simile alla console vera e propria.

Inoltre, Genki aveva già affermato che quella era una riproduzione fatta da loro stessi, basata sulla console reale che sarebbe già in loro possesso.

Insomma, un commento che potrebbe non aver fatto altro che confermare indirettamente tutte le informazioni trapelate fino a questo momento, lasciandoci ancora una volta con un interrogativo: che cosa aspetta Nintendo ad annunciare Switch 2?

Purtroppo non possiamo rispondere a tale quesito — e una risposta la gradirebbe anche chi vi sta scrivendo — ma sappiamo che l'annuncio arriverà entro la fine di marzo: non possiamo fare altro che attendere che i tempi siano quelli giusti.

Nel frattempo, pare sia stato confermato anche il supporto alle schede microSD Express di ultima generazione, che garantirebbero caricamenti rapidissimi per i videogiochi scaricati e installati.