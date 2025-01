Nintendo Switch 2, emergono i primi giochi e data del reveal

C'è l'impressione che manchi davvero poco al reveal di Nintendo Switch 2, perché ora emergono anche i primi videogiochi terze parti che dovrebbero supportare il lancio della prossima console Nintendo.

Secondo recenti indiscrezioni riportate da VGC, Ubisoft starebbe lavorando a più di sei titoli per Nintendo Switch 2, e anche Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sarebbe in programma per la console non ancora annunciata.

Ubisoft starebbe pianificando molti porting per Switch 2, attingendo a franchise come The Division e Rainbow Six Siege. Ci sarebbero anche discussioni su una possibile collezione di Mario + Rabbids che includa entrambi i titoli della serie, ma anche Assassin's Creed Mirage e addirittura Assassin's Creed Shadows.

Per quanto riguarda Konami, invece, pare che l'azienda nipponica possa supportare Switch 2 addirittura con Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, una delle uscite più importanti del 2025.

A lanciare la speculazione è l’insider Nate the Hate, noto per le sue anticipazioni affidabili. Durante l’ultimo episodio del suo podcast, l'insider ha parlato molto di Nintendo Switch 2 ed ha anche aggiunto una possibile data per il reveal della console: precisamente il prossimo giovedì 16 gennaio 2025.

Non ci resta che aspettare, a questo punto, una conferma da parte di Nintendo che in queste ore è stata già attiva per quanto riguarda i primi rumor che sono emersi negli ultimi giorni.

Questa è la settimana in cui ricorre, per altro, un importante anniversario. Il 13 gennaio 2017 venne infatti presentata completamente Nintendo Switch, con la stampa di tutto il mondo che provò per la prima volta al console ibrida che ha stregato il mondo.

Che sia un segno del fatto che manchi davvero poco a Nintendo Switch 2? Non ci resta che aspettare mentre il presunto supporto delle terze parti potrebbe essere davvero imponente, con l'intervento addirittura delle esclusive Xbox a supporto della console.