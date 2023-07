Nintendo Switch 2, arriva una nuova conferma per l'uscita imminente

Lo sviluppo di Nintendo Switch 2 sembrerebbe ormai uno dei segreti custoditi peggio nella storia videoludica recente, al punto che pare mancare soltanto la conferma ufficiale per l'uscita dell'erede della console ibrida.

Le attuali console della famiglia Switch (trovate il modello OLED su Amazon) hanno ormai dato tutto quello che potevano per questa generazione, motivo per il quale sembra arrivato il momento di puntare a una console più potente per la nuova generazione di Nintendo.

Nelle scorse settimane vi avevamo anticipato che un importante sito di investimenti parlava di un possibile lancio di Switch 2 entro il 2024: un'informazione che coincide con le ultime dichiarazioni di un noto fornitore per la console originale, che si aspetta un nuovo hardware proprio per il prossimo anno.

Game Rant riporta infatti il report della testata cinese MoneyDJ, che ha citato fonti molto vicine a PixArt Imagining: una compagnia che produce sensori di immagine CMOS e che è molto vicina a Nintendo fin dal 2006.

Pare che la compagnia abbia dichiarato di aspettarsi una «nuova console giapponese» a inizio 2024 e che tale hardware arriverebbe da uno dei loro clienti di vecchia data: inutile dire che tutti gli indizi porterebbero a Nintendo e a un'eventuale Switch 2.

Dichiarazioni che, se confermate, danno ulteriormente importanza ai numerosi report arrivati nelle scorse settimane: ovviamente, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto, non possiamo però sapere con certezza se sarà davvero quella la data d'uscita.

Ma la produzione di una nuova Switch appare ormai certa — del resto, perfino Microsoft l'ha confermato — e sembra solo questione di tempo prima che venga ufficializzata: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Stando alle ultime indiscrezioni, uno studio di sviluppo spagnolo — probabilmente il team di Metroid Dread — avrebbe già ricevuto i primi Dev Kit che avrebbero il nome in codice NX2, coerentemente con quello assegnato alla prima console ibrida.