Switch 2 è sempre più vicina: uno studio avrebbe già ricevuto i primi dev kit

Il debutto di "Switch 2" sembra ormai essere sempre più vicino: Nintendo ha smesso di nascondersi e ha lasciato intendere in più occasioni di essere già al lavoro su una nuova periferica hardware, pur non rivelando di preciso quando uscirà.

Ciò che sappiamo è che non dovrebbe trattarsi di un nuovo modello dell'attuale famiglia Switch, che non riceverà altri upgrade dopo il modello OLED (lo trovate su Amazon), ma di un vero e proprio successore della console ibrida.

Stando a quanto svelato da Activision Blizzard, la nuova console dovrebbe avere una potenza grafica paragonabile a quanto visto su PS4 e Xbox One: un upgrade dunque considerevole, pur essendo inevitabilmente lontano dalle periferiche next-gen.

Il lancio potrebbe però essere più vicino del previsto: l'insider NWeedle, che in passato ha già anticipato alcuni annunci importanti come Metroid Dread, ha infatti segnalato che uno studio di sviluppo spagnolo avrebbe già ricevuto i primi dev kit per "Switch 2" (via Reddit).

Il team in questione avrebbe scelto di utilizzare un Pro Controller con il dev kit, invece dei consueti controller associati, al fine di non lasciar trafugare alcuna possibile informazione sulla nuova console.

È probabile che il team di sviluppo in questione sia MercurySteam, che si era occupata in precedenza dell'eccellente Metroid Dread, ma ovviamente l'indiscrezione non è stata ancora confermata in via ufficiale da Nintendo — e probabilmente mai lo sarà.

Di conseguenza, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: in caso di conferma, significherebbe che sono già iniziati i lavori per ottimizzare i videogiochi sulla prossima console della casa di Kyoto.

Nelle scorse giornate, il presidente Shuntaro Furukawa aveva già confermato che anche "Switch 2" utilizzerà i Nintendo Account, facilitando il trasferimento dati tra le console.

Allo stesso tempo, la compagnia ha però ammesso che la nuova console non è affatto una priorità, dato il grande successo ottenuto da Nintendo Switch.