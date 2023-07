Switch 2 è già in sviluppo: nuova conferma da Microsoft

Nonostante non sia mai effettivamente arrivata alcuna conferma definitiva da Nintendo, grazie alla causa legale che ha coinvolto Microsoft e FTC sembra sia arrivata l'ennesima conferma: la casa di Kyoto sarebbe già al lavoro su Switch 2.

Per quanto potesse apparire "ovvio" che la grande N fosse già al lavoro su una nuova console, rimaneva il mistero sull'effettiva natura della periferica: in altre parole, restava da chiarire se sarà più vicina a Switch e alle sue precedenti versioni (trovate il modello OLED su Amazon) o una console totalmente nuova.

Il presunto nome in codice sembrava aver già dato forza alla prima ipotesi, ma l'ennesima conferma pare essere arrivata direttamente da Microsoft, nel corso dell'ormai nota controversia per l'acquisizione di Activision Blizzard.

La decisione della corte federale, che non ha nascosto una frecciata nei confronti di Sony, fa infatti riferimento all'impegno della casa di Redmond di portare la saga di Call of Duty su console Nintendo, in particolar modo su "un modello di Switch in sviluppo" (via Reddit).

Un'affermazione che confermerebbe come la grande N non stia lavorando "solo" su una nuova console, ma su un'evoluzione di Switch a tutti gli effetti: che si chiami "Switch 2" o con quello che sarà poi la sua denominazione effettiva.

Ricordiamo che anche Activision aveva già lanciato anticipazioni durante il corso del processo, svelando che la potenza grafica dovrebbe essere molto simile a PS4 e Xbox One: insomma, sembrerebbe ormai solo questione di tempo prima che arrivi un annuncio ufficiale.

Ovviamente, in attesa che Nintendo possa confermare in maniera definitiva queste importanti indiscrezioni, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per le ultime novità.

Secondo un noto sito di investimenti, che già in passato anticipò i dettagli della prima Nintendo Switch, potrebbe essere nota perfino la finestra di lancio: Switch 2 sarebbe prevista entro il primo quarto del 2024.