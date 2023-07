Nintendo Switch 2 sarebbe davvero dietro l'angolo: nuova importante conferma

Il fatto che Nintendo abbia in cantiere una nuova console erede di Switch, e che questa non sia così lontana dal suo effettivo debutto, sta diventando una sorta di segreto di Pulcinella.

Sono tantissime, infatti, le indiscrezioni che si susseguono e che arrivano da fonti differenti, allineate però nelle informazioni che forniscono. L'ultima, segnalano i colleghi del sito WCCFTech, arriva direttamente dalla Cina, dove un sito di esperti di investimenti ha parlato apertamente di un lancio di un nuovo hardware Nintendo atteso per il primo quarto del 2024.

In precedenza, lo stesso sito aveva anticipato i dettagli di Nintendo Switch quando ancora la conoscevamo con il nome in codice di "Nintendo NX", quindi sembra assodato che abbia ottime informazioni di prima mano.

Secondo questi esperti di mercato, infatti, il produttore di case metallici Hogzhun dovrebbe avere un'impennata nelle sue vendite nella seconda metà del 2024, perché «Nintendo ha in piano il lancio della sua Switch nel Q1 del prossimo anno», si legge a grandi linee nel report.

C'è, di certo, un dubbio di fondo: il Q1 potrebbe sia essere il primo quarto dell'anno solare – e in caso si parlerebbe di un lancio tra gennaio e marzo, sia il primo quarto dell'anno fiscale. In questo caso, si parlerebbe di un periodo compreso tra marzo e giugno 2024.

È anche vero che, in precedenza, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, aveva escluso il lancio di nuovi hardware per tutto l'anno fiscale in corso, il che suggerisce che la nuova console non dovrebbe vedere i natali prima del 1 aprile 2024.

Come anticipavamo, è solo l'ennesima indiscrezione che suggerisce che qualcosa stia bollendo nel pentolone di Nintendo: è di pochi giorni fa la notizia che uno studio avrebbe già ricevuto i devkit della prossima console, mentre apprendiamo che il nome in codice, molto coerentemente con l'originale Switch, sarebbe "NX 2".

Al 31 marzo 2023, Nintendo Switch ha distribuito ben 125,62 milioni di unità, affermandosi come una delle console più popolari di sempre. Sarà interessante vedere come Nintendo porterà avanti il suo successo e se punterà ancora una volta a una console ibrida: con Switch, ha potuto unire gli sterminati mercati delle console domestiche e delle sue portatili, di fatto producendo giochi che avessero appeal su entrambe le tipologie di pubblico. E i numeri le hanno dato straordinariamente ragione.

