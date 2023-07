Switch 2 si avvicina: forse è stato già svelato il nome in codice

Stando a nuove indiscrezioni emerse in rete nelle scorse ore, Nintendo avrebbe aggiornato il portale per sviluppatori dedicato alle sue console, lasciando anche un indizio relativo all'imminente arrivo di "Switch 2".

Sembra infatti che la casa di Kyoto stia ormai lavorando allo sviluppo di una piattaforma che possa raccogliere l'eredità di Switch (trovate il modello OLED su Amazon), ma che dovrebbe essere una nuova console a tutti gli effetti, più potente dei modelli finora presenti sul mercato.

Activision ha infatti già anticipato che la nuova console dovrebbe raggiungere un livello grafico simile a quanto visto su PS4 e Xbox One, portando così a un notevole upgrade delle prestazioni — seppur chiaramente distante dagli standard di ultima generazione.

Proprio nelle scorse giornate vi segnalavamo che almeno uno studio di sviluppo — probabilmente MercurySteam — avrebbe già ricevuto i primi dev kit di Switch 2: una voce che sembrerebbe potenzialmente confermata da un'altra nuova indiscrezione, con tanto di nome in codice della console.

Twisted Voxel segnala infatti un post dell'insider NWPlayer123 — che ha già anticipato correttamente in passato diverse informazioni legate al mondo Nintendo — con un aggiornamento della piattaforma interna riservata agli sviluppatori, che mostra insieme alle console della casa di Kyoto anche una sezione dedicata a "NX 2", nome in codice del successore di Switch.

Ricordiamo che Nintendo NX era anche il nome in codice utilizzato per la prima Switch, suggerendo dunque che da parte dell'azienda ci sia l'intenzione di proseguire quanto di buono fatto con l'attuale console ibrida.

Tuttavia, dobbiamo anche segnalare che il post è stato misteriosamente cancellato proprio negli scorsi istanti: non possiamo naturalmente saperne con certezza le motivazioni, ma trattandosi di un'indiscrezione non confermata vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

In ogni caso, era già stata la stessa Nintendo ad anticipare una transizione agevole tra le console, confermando anche il supporto ufficiale agli Account Nintendo per il trasferimento dati: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.