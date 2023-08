Nintendo Switch 2 alla Gamescom? C'è chi ne è certo

Nintendo Switch 2 non ha ancora ricevuto una conferma ufficiale, ma sembra proprio che l'hype per l'uscita della nuova console sia già alle stelle.

Le attuali piattaforme della famiglia Switch (trovate il modello OLED su Amazon) continuano infatti a far registrare numeri da capogiro, sebbene presto sarà il momento di parlare della nuova generazione.

Alcuni giorni fa un sito di investimenti parlava di un possibile lancio di Switch 2 entro il 2024.

Questo senza contare che secondo diverse persone a conoscenza dei piani di Nintendo hanno indicato che la console potrà essere utilizzata in modalità portatile, esattamente come la prima Switch.

Ora, come riportato da My Nintendo News, un nuovo rumor suggerisce che la presunta Switch 2 potrebbe essere svelata in occasione della Gamescom di Colonia.

Un sito poco conosciuto chiamato Start Menu sostiene che le sue fonti sanno che il successore di Nintendo Switch dovrebbe uscire nella seconda metà del 2024 e che gli sviluppatori dispongono già di kit per lo sviluppo di giochi.

La cosa interessante è che il sito sostiene anche che le fonti hanno anche detto che Nintendo potrebbe annunciare l'esistenza della console di prossima generazione durante la Gamescom 2023.

La fonte non chiarisce se questo significhi l'evento stesso della Gamescom o una presentazione Nintendo Direct durante la settimana della koelnmesse.

Certo, l'indiscrezione sembra di base un po' ardita e decisamente improbabile, ma in generale è difficile prevedere cosa farà Nintendo, specie per quanto riguarda i suoi annunci, quindi restiamo comunque in allerta.

Ad ogni modo, ricordiamo che la Gamescom inizierà il 23 agosto e terminerà il 27 dello stesso mese.

Se quindi la produzione di una nuova Switch appare ormai certa — del resto, perfino Microsoft l'ha confermato — attendiamo trepidanti un annuncio ufficiale.

Del resto, sembra che il team di Metroid Dread avrebbe già ricevuto i primi Dev Kit che avrebbero il nome in codice NX2.