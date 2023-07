Nintendo Switch 2, altri dettagli sulla console (e c'è una finestra di lancio)

Nintendo Switch 2 sembrerebbe essere ormai il segreto di Pulcinella, visto che mancherebbe solo la conferma ufficiale per l'uscita della nuova versione della console ibrida.

Le attuali piattaforme della famiglia Switch (trovate il modello OLED su Amazon) continuano a vedere moltissimo, ma a breve sarà tempo di parlare della nuova generazione.

Advertisement

Nelle scorse settimane vi avevamo reso noto che un sito di investimenti parlava di un possibile lancio di Switch 2 entro il 2024, informazione che ora trova ulteriore conferma.

Anche fonti molto vicine a PixArt Imagining (compagnia che produce sensori di immagine CMOS, vicina a Nintendo dal 2006) ha lasciato intendere che ci siamo quasi.

Ora, come confermato anche da VGC, secondo diverse persone a conoscenza dei piani di Nintendo per le console next-gen, l'azienda probabilmente rilascerà il nuovo hardware nella seconda metà del 2024, per assicurarsi di avere ampie scorte disponibili il primo giorno ed evitare il tipo di carenze viste con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sebbene i dettagli specifici sulla console siano tenuti top secret, le persone con cui VGC ha parlato hanno indicato che la console next-gen potrà essere utilizzata in modalità portatile, esattamente come la prima Switch.

Due fonti hanno suggerito che la console potrebbe essere lanciata con uno schermo LCD, invece del classico OLED, al fine di ridurre i costi, soprattutto considerando l'aumento dello spazio di archiviazione necessario per i giochi a più alta fedeltà.

L'attuale Switch dispone di soli 32 GB di memoria interna, mentre molti giochi PlayStation e Xbox della generazione corrente superano i 100 GB.

Come il suo predecessore, la nuova console Nintendo accetterà anche giochi fisici tramite uno slot per cartucce, sempre stando a quanto reso noto.

Altri dettagli, come il supporto della retrocompatibilità per i giochi Switch sia fisici che digitali non sono ancora stati resi noti.

Nintendo ha dichiarato di voler convertire il maggior numero possibile degli oltre 100 milioni di utenti di Switch alla sua prossima console, anche se alcuni editori di terze parti avrebbero espresso il timore che il supporto alla retrocompatibilità per i giochi Switch possa influire negativamente sulle vendite dei titoli di prossima generazione.

Se quindi la produzione di una nuova Switch appare ormai certa — del resto, perfino Microsoft l'ha confermato — attendiamo trepidanti un annuncio ufficiale.

Del resto, sembra che il team di Metroid Dread avrebbe già ricevuto i primi Dev Kit che avrebbero il nome in codice NX2.