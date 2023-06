Nintendo alza il sipario su una nuova (folle) esclusiva Switch, in attesa del Direct

Dopo che nelle scorse giornate era arrivato un misterioso annuncio a sorpresa, senza alcun trailer o immagine ufficiale, Nintendo ha finalmente deciso di alzare il sipario su Everybody 1-2-Switch, nuova esclusiva party game in arrivo proprio tra pochissimi giorni.

Si tratta di una produzione dal costo ridotto che sarà un vero e proprio sequel di 1-2-Switch, proponendo tantissimi folli minigiochi e partite multiplayer che possono arrivare a includere addirittura ben 100 giocatori.

Su un'unica console si potrà infatti arrivare a 8 giocatori grazie ai Joy-Con, ma nella modalità Smart Device si potranno unire alla festa fino a 100 utenti tutti in una volta, per folli partite tutte in compagnia.

Il titolo è in uscita il prossimo 30 giugno (potete prenotarlo su Amazon), ma solo poche ore fa è stato finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale, che vi proporremo di seguito:

Le prime indiscrezioni al riguardo arrivarono lo scorso anno da un insider, ma proprio questo mese stesso è stata confermata l'uscita proprio da Nintendo.

Un lancio che, va detto, appare essere una sorta di "filler" per riempire il mese di giugno con un titolo realizzato da Nintendo, in attesa che nelle prossime settimane possano arrivare le produzioni più attese.

Ricordiamo infatti che a luglio uscirà ufficialmente Pikmin 4, ma a quanto pare le sorprese di Nintendo non sono ancora finite: tra poche ore scopriremo infatti tutte le novità nell'apposito Nintendo Direct, dedicato alle uscite previste nel 2023.

Il debutto del trailer proprio poche ore prima che si svolga il nuovo evento ufficiale lascerebbe intendere che Everybody 1-2-Switch non sarà uno dei protagonisti — o almeno, non dovrebbe occupare uno spazio eccessivo della presentazione.

Ad ogni modo, i fan Nintendo saranno certamente felici di poterne sapere di più su questa produzione, dopo l'annuncio misterioso arrivato senza nemmeno un'immagine — un'operazione decisamente insolita per la Grande N.

Secondo i rumor che hanno anticipato l'annuncio, il nuovo Direct dovrebbe svelare un nuovo capitolo di Super Mario e il remake di un grande classico dell'era SNES, che farebbe felici i fan dei JRPG di Square Enix.