Un altro grande JRPG Square starebbe per ricevere un remake

Il leggendario JRPG di Square Enix Chrono Trigger potrebbe presto essere riproposto sotto forma di un nuovo remake che dovrebbe arrivare su Nintendo Switch.

Dopo il successo ottenuto dal remake di Final Fantasy VII (lo trovate su Amazon), il publisher avrebbe dunque in mente di riportare in vita anche anche altri classici.

Considerando che da tempo si vocifera anche la lavorazione del remake di un altro classico come Final Fantasy IX, la cosa sorprenderebbe solo in parte.

Diversi anni fa Takashi Tokita, il quale è stato anche tra i director dell’indimenticato Chrono Trigger, ha parlato proprio dell’apprezzato gioco di ruolo, auspicandosi un suo futuro ritorno.

Ora, dopo anni di richieste da parte dei fan, sembra che Square Enix potrebbe presto annunciare un remake vero e proprio, come riportato anche da ComicBook.

Uscito per la prima volta nel 1995 su Super Nintendo, Chrono Trigger è spesso citato come uno dei migliori giochi di ruolo di tutti i tempi. Dal lancio iniziale, il gioco è stato riproposto su Nintendo DS, PC e dispositivi mobile.

Secondo un insider di nome Zippo, che in passato ha avuto una serie di scoop affidabili, Square Enix sta progettando il prossimo remake "HD 2D" di Chrono Trigger.

Negli ultimi anni, l'editore giapponese di videogiochi ha pubblicato più titoli in questo stile, tra cui Live A Live, Octopath Traveler e Triangle Strategy. Sebbene Square Enix abbia in cantiere anche un remake di Dragon Quest 3, sembra che anche anche questo altro classico stia per ricevere lo stesso trattamento.

Per ora, i dettagli su questo potenziale remake di Chrono Trigger sono ancora piuttosto scarsi. Zippo afferma che la nuova versione del gioco sarà disponibile per Nintendo Switch, ma aggiunge che non è ancora certo se il gioco arriverà o meno su altre piattaforme.

Inoltre, poiché si dice che questa settimana si terrà un nuovo Nintendo Direct, è possibile che Square Enix lo sfrutti per annunciare il remake in questione. Staremo a vedere.

Parlando ancora di classici senza tempo, alcuni giorni fa vi avevamo riportato nuovi indizi sul possibile arrivo di una remastered di Final Fantasy Tactics, un altro big davvero molto amato.