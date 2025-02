Netflix fa dietrofront sui videogiochi, cancellati numerosi titoli

I videogiochi su Netflix non sono mai andati troppo bene, e la decisione del gigante dello streaming di cancellare la pubblicazione di vari titoli e non sorprende.

Netflix ha deciso di cancellare sei titoli dal proprio catalogo videoludico, tra cui Tale of the Shire: A Lord of the Rings Game.

Come riporta Games Industry, si tratta di una vera e propria svolta per il servizio, che sta ridefinendo il proprio approccio a Netflix Games. Una decisione che rientra nell'ambito dei piani per «adeguare il portfolio» in risposta a «ciò che piace ai nostri abbonati».

Oltre al titolo ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli, non arriveranno più sulla piattaforma Compass Point: West e Thirsty Suitors, così come Don't Starve Together, Lab Rat e Rotwood, questi ultimi tre sviluppati da Klei Entertainment.

Nonostante la cancellazione su Netflix, la maggior parte di questi titoli vedrà comunque la luce su altre piattaforme come Steam e Nintendo Switch. Contestualmente, Netflix Games ha recentemente perso una figura chiave: Leanne Loombe, ex dirigente della divisione, è passata a Annapurna Interactive per guidare il settore gaming dello studio.

Una decisione, quella di Netflix, che sembra in forte contrasto con quanto comunicato di recente. Parlando dell'aumento dei prezzi dell'abbonamento, l'azienda aveva svelato di voler sviluppare giochi per famiglie e bambini, privi di pubblicità e acquisti in-app, proponendo un’esperienza sicura inclusa nell’abbonamento.

Sarà difficile farlo senza studi, per altro, visto che anche il colosso dello streaming non si è lasciato sfuggire l'occasione di chiudere uno studio AAA e licenziare tantissimi dipendenti.

Il catalogo videoludico non è mai stato apprezzatissimo, dagli abbonati. A esclusione di GTA Trilogy, che da solo è in grado di vendere anche sui tostapane, dai dati è emerso che solo l'1% degli abbonati a Netflix hanno scaricato i giochi gratis dalla piattaforma.

Ciò che non si ferma sono i prodotti tratti da videogiochi, come Devil May Cry che arriverà a breve.