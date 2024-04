Tales Of The Shire sembra il gioco perfetto per dimenticare Gollum

Le peripezie videoludiche de Il Signore degli Anelli non sono andate bene negli ultimi tempi, e forse Tales of the Shire è l'occasione per dimenticare gli ultimi videogiochi dedicati all'epopea fantasy.

Parliamo ovviamente di Gollum che si è rivelato una delusione clamorosa, al punto di aver portato gli sviluppatori a rinunciare per sempre allo sviluppo dedicandosi solo al publishing.

L'azienda si è anche scagliata in generale contro il mercato videoludico, per un momento storico che è stato giudicato come troppo pieno di uscite anche a discapito di alcuni dei videogiochi che escono.

Non sappiamo se il fallimento di Gollum sia stato causato davvero dalle troppe produzioni in uscita, ma Tales of the Shire è qui per farcelo dimenticare.

In arrivo su Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam, in Tales of the Shire potrete vivere la vita di uno Hobbit nell'idilliaca città di Bywater.

Annunciato lo scorso settembre per la prima volta, è stato sviluppato da Wētā Workshop, società neozelandese di effetti speciali e oggetti di scena meglio conosciuta per il suo lavoro sui film del Signore degli Anelli e della serie de Lo Hobbit.

In Tales of the Shire i giocatori potranno creare e personalizzare il proprio Hobbit, decorare la propria casa, esplorare Bywater e impegnarsi in attività rilassanti come cucinare, pescare, raccogliere cibo e giardinaggio.

Kelly Tyson, responsabile del prodotto presso Wētā Workshop, ha commentato:

«Siamo entusiasti di offrire ai giocatori l’opportunità di realizzare la loro fantasia di vivere la propria umile vita da Hobbit nella Contea. Tales of the Shire porta una nuova dimensione accogliente nel modo in cui i fan possono vivere la Terra di Mezzo, con un sacco di gameplay sano e incentrato sullo Hobbit per conquistare i nuovi arrivati ​​nel genere.»

Sì, Tales of the Shire è esattamente l'Animal Crossing con gli Hobbit che state immaginando ed uscirà nel corso del 2024.

