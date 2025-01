Devil May Cry arriva su Netflix, e c'è una data

La serie Devil May Cry, uno dei franchise più iconici tra quelli targati Capcom, sta per fare il suo debutto su Netflix.

La piattaforma di streaming ha annunciato che la nuova serie animata basata sul celebre action (che trovate su Amazon) arriverà il 3 aprile 2025, promettendo di portare i fan in un'avventura ricca di azione, demoni e tanto stile, che ha da sempre contraddistinto la saga.

La trama della serie, pur mantenendo l’essenza che ha reso popolare il franchise, seguirà un Dante più giovane e alle prime armi con il suo ruolo di cacciatore di demoni.

Sebbene non mancheranno rimandi agli eventi dei videogiochi, Devil May Cry su Netflix si prefigge di ampliare l’universo della saga con nuovi sviluppi e approfondimenti sui personaggi che hanno segnato la storia del gioco, tra cui Trish e Nero.

La serie sarà caratterizzata da un tono dark e grintoso, con il consueto mix di combattimenti frenetici e il noto umorismo di Dante.

Le prime immagini diffuse mostrano uno stile visivo che rende omaggio ai giochi, mantenendo però una forte identità propria.

Quello che i fan devono aspettarsi è una trasposizione che rispetti il materiale originale, ma che allo stesso tempo esplori nuove dimensioni della trama.

Anche se la serie sarà principalmente incentrata sull’azione, non mancheranno sicuramente momenti più leggeri e ironici, che sono diventati il marchio di fabbrica di Dante e della saga.

Con questo progetto, Netflix dimostra di essere pronta a espandere ulteriormente il suo universo di serie animate tratte dai videogiochi.

Dopo la seconda stagione di Castlevania: Nocturne, infatti, il futuro della serie è nelle mani di Netflix (e del pubblico) e si parla nientemeno che di Symphony of the Night.

Restando in casa Capcom, invece, il nuovo Capcom Spotlight ci svelerà dettagli in più su Monster Hunter Wilds e Onimusha Way of the Sword, oltre ad altre novità.