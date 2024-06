I giochi gratis di Netflix sono un grande flop, tranne uno

Ci sono sempre più modi per poter giocare gratis in questo periodo storico, e tra questi c'è anche Netflix con il suo catalogo di giochi inclusi nel normale abbonamento.

L'idea è indubbiamente vincente sulla carta, ma alla prova sul campo solo l'1% degli abbonati a Netflix hanno scaricato i giochi gratis dalla piattaforma.

Un flop dal quale l'azienda non si è ripresa, perché non ci sono state iniziative in grado di invertire la tendenza d'uso degli utenti. Al punto che Netflix ha pubblicamente dichiarato di prendere in considerazione l'idea di mettere alcuni dei giochi a pagamento, con l'obiettivo di riuscire a rientrare nei costi.

Tra queste possibilità c'è l'inserimento di ulteriori acquisti in-app, vendere a parte i giochi più sofisticati che stanno sviluppando o dando agli abbonati al suo nuovo livello supportato da pubblicità l'accesso a giochi con pubblicità al loro interno.

Tuttavia c'è un gioco che sta spopolando e, onestamente, non è una grossa sorpresa.

Come riporta Eurogamer, infatti, GTA Trilogy è arrivato a 30 milioni di download complessivi.

La trilogia è entrata nel servizio a dicembre dello scorso anno, fin da subito ha fatto ovviamente bene in termini di numeri e il trend è andato ovviamente in positivo.

I 30 milioni di download sono arrivati dalle ultime dichiarazioni del traffico della piattaforma, con 20.5 milioni di download per San Andreas, 6.5 milioni per Vice City e 3.3 milioni per GTA 3. La maggior parte di questi download è stata fatta su dispositivi Apple, con la maggior parte di questi che arrivano dal mercato degli Stati Uniti.

Se volete recuperare GTA Trilogy in altri modi potete acquistarlo normalmente, ovviamente su Amazon al miglior prezzo su tutte le piattaforme.

Ma Netflix non sta sicuramente abbandonando l'idea dei giochi gratis, visto che anche l'estate sarà piena di titoli da scaricare: ecco gli ultimi annunciati.