Nell'attesa di Twisted Metal ecco il cast della serie che gioca... Twisted Metal

A poche settimane dal suo debutto della serie TV di Twisted Metal non poteva mancare il momento di rievocazione videoludica, con il cast che prende in mano il pad per giocare l'omonimo videogioco.

Dopo aver smaltito la fine della serie dedicata a The Last of Us, è il momento di prepararci all'arrivo di un nuovo show tratto da videogiochi.

Il primo trailer ci aveva già dato un'idea di quanto sarà folle lo show, e le successive apparizioni non sono state da meno.

Con tanto di Sweet Tooth, che non poteva mancare nella serie e infatti è stato mostrato in tutta la sua tracotanza in uno degli ultimi trailer.

In produzioni di questo genere è sempre curioso scoprire quanto gli attori siano effettivamente appassionati e/o esperti di videogiochi, soprattutto del franchise in questione.

Ad esempio, sapevate che Robert Pattinson ha scoperto l'amore addirittura con Final Fantasy VII?

Non c'è così tanta passione per Twisted Metal da parte di Anthony Mackie e Stephanie Beatriz, ma non si sono fatti mancare una partitella al gioco:

Insieme allo showrunner Michael Jonathan Smith, i due attori principali raccontano il loro rapporto con i videogiochi e con Twisted Metal.

Mackie rivela che non era un grande giocatore, ma aveva un Atari. Nel suo quartiere quando qualcuno riceveva una PlayStation era addirittura motivo di festa.

Beatriz non ha invece un rapporto di qualche tipo con i videogiochi ma, parlando di auto, ricorda di aver passato molti anni sul sedile del passeggero prima di prendere la patente.

Twisted Metal sarà disponibile a partire dal 27 luglio 2023 su Peacock, mentre al momento non sappiamo quando e come la serie sarà pubblicata in Italia.

