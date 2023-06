Ovviamente anche Among Us diventerà una serie TV

Sembra passata una vita dal grande rilancio di Among Us, ma il fenomeno della scena indipendente ora non si farà mancare neanche la sua serie TV.

Il piccolo titolo multiplayer è diventato in breve anche un fenomeno culturale e mediatico, tanto da guadagnarsi i suoi gadget (li trovate su Amazon) a tanti anni dalla sua uscita.

Dalla sua seconda popolarità tra streamer e lockdown per la pandemica da Covid-19, Among Us non si è mai fermato ed ha rivoluzionato alcune volte la sua struttura.

Con un successo rinnovato che ha portato il piccolo titolo ad avere anche un'edizione da collezione da ben €90.

E ora, come riporta Variety, anche Among Us avrà la sua trasposizione televisiva, una serie animata prodotta da CBS Studios.

Owen Dennis sarà il creatore e il produttore esecutivo, in opera presso CBS Eye Animation Productions, conosciuto per aver creato la serie Infinity Train per Cartoon Network/Max.

Così Among Us, titolo originariamente uscito nel 2018, viene descritto nella sua trasposizione televisiva, anche in maniera abbastanza fedele rispetto al videogioco:

«I membri del tuo equipaggio sono stati sostituiti da un mutaforma alieno intento a creare confusione, sabotare la nave e uccidere tutti. Sradica l'Impostore o cadi vittima dei suoi piani omicidi.»

Lo studio di animazione sarà Titmouse (Big Mouth, Star Trek: Lower Decks) con Forest Willard, Marcus Bromander e Carl Neisser di Innersloth, lo studio di sviluppo di Among Us, che saranno i produttori esecutivi insieme a Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio e Ben Kalina di Titmouse.

Attualmente non c'è una rete o una piattaforma di streaming pronta ad accogliere la produzione, ma secondo Variety le conversazioni sono attualmente in corso.

Among Us è solo l'ultima delle serie TV annunciate, tra quelle tratte dai videogiochi. Di recente abbiamo assistito all'annuncio degli show ispirati a Street Fighter, God of War e Horizon, Twisted Metal e Vampire Survivors, giusto per citare le ultime.