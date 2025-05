Neil Druckmann sull'odio di Intergalactic: «Devi fare ciò in cui credi»

Il reveal trailer di Intergalactic ha purtroppo scatenato un'ondata di odio social da parte dei "soliti noti", che hanno immediatamente attaccato Naughty Dog per il look di Tati Gabrielle, attrice protagonista della nuova esclusiva PlayStation.

Non penso ci sia bisogno di dirvi quanto si tratti di critiche stupide che andrebbero semplicemente ignorate, anche se diventa difficile quando fanno così tanto rumore da costringere gli sviluppatori a disattivare i commenti dei loro video ufficiali.

L'attrice Tati Gabrielle ha spiegato che Neil Druckmann non ha perso tempo a farle da scudo, suggerendole anche in questo caso di ignorare tutto e che, nonostante quello che avrebbero detto gli odiatori social, avrebbero realizzato «qualcosa di cui andare fieri».

L'autore di The Last of Us (trovate il secondo capitolo su Amazon) è intervenuto nuovamente sull'argomento sul podcast Sacred Symbols, sottolineando ancora una volta che le critiche ricevute non stanno intaccando minimamente il suo lavoro su Intergalactic.

Secondo il pensiero del co-presidente di Naughty Dog, i creatori devono infatti proseguire dritti per la loro strada, senza lasciarsi influenzare dalla negatività (via GamesRadar+):

«Ad essere onesto, non so quanto possa aggiungere alla conversazione. È solo che in questo momento stanno succedendo cose con i media che per la maggior parte devi ignorare, mantenere le tue convinzioni e fare ciò in cui credi: penso che sia questo il modo in cui vorrei si comportassero gli artisti».

Credo che la risposta di Druckmann sia semplicemente l'unica possibile in questo momento, dato che gli attacchi si basano letteralmente sul nulla: abbiamo visto così poco di questo gioco che, in questo momento, non è neanche possibile giudicarlo davvero.

E il fatto che un'attrice debba fare i conti con le critiche basate sul suo aspetto fisico piuttosto che sul ruolo da interpretare in un gioco — che, lo ripeto, non è ancora neanche uscito — la dice lunga su quanta importanza dovrebbero avere certi soggetti in rete.

Nel frattempo, Naughty Dog ha confermato un altro grande attore per il cast di Intergalactic: si tratta di Tony Dalton, già noto al grande pubblico per i suoi ruoli in serie TV come Better Call Saul e Hawkeye. Ma è apparso anche nell'ultima puntata di The Last of Us, che ha esplorato le origini di Joel.