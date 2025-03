Intergalactic: The Heretic Prophet | Uscita, storia e tutto quello che sappiamo

I The Game Awards di dicembre 2024 hanno stupito tutti per l’abbondanza di nuovi giochi presentati davvero di alto livello. Lo show, come ricorderete, si è chiuso con la presentazione della nuova IP di Naughty Dog, che dopo The Last of Us si dedica a un’avventura fantascientifica dal titolo Intergalactic: The Heretic Prophet.

Il trailer mostrato all’evento di Geoff Keighley ha preso il pubblico in contropiede per via del nuovo immaginario fantascientifico con quel tocco retrò proveniente dagli anni ‘80 – anche se purtroppo non sono mancate le solite polemiche sterili – e per l’interessante incipit narrativo da cui possiamo aspettarci grandi cose vista la bravura dello studio americano nel tessere storie dal forte impatto.

L’uscita del gioco è ancora lontana (probabilmente), ma nel frattempo raccoglieremo tutte le informazioni e le novità legate a Intergalactic in questo articolo, così che possiate consultarlo e non perdervi nulla al riguardo.

Che cos’è Intergalactic?

Intergalactic: The Heretic Prophet è la nuova IP originale di Naughty Dog, studio che nel corso degli anni è diventato famoso per alcuni dei titoli che hanno fatto la storia del mondo videoludico: a cominciare da Crash Bandicoot, per poi passare a Jak & Daxter e poi Uncharted e The Last of Us negli ultimi anni.

La compagnia non pubblicava una nuova IP dal 2013, ossia dall’uscita del primo The Last of Us su PS3, e il reveal di Intergalactic ha sorpreso molti perché non si aspettavano una storia fantascientifica da parte di Naughty Dog, dato che per molti anni si è parlato di un eventuale The Last of Us 3 – o, secondo alcuni rumor, di un nuovo titolo a tema fantasy.

Dal reveal trailer però si vede perfettamente che il gioco, nei dialoghi e nella regia, mantiene il DNA tipico di Naughty Dog.

Quando esce e su che piattaforme

Purtroppo è ancora molto presto per sapere quando Intergalactic uscirà.

Neil Druckmann, a capo dello studio e del progetto insieme ai suoi colleghi Matthew Gallant e Kurt Margenau, ha riferito che il titolo ha iniziato il suo sviluppo nel 2020, dunque si spera che non dovremo aspettare troppi anni per vederlo finalmente uscire.

Probabilmente i lavori sono rallentati a causa del Covid, e un’uscita per il 2025 è ovviamente fuori discussione. Se vogliamo essere ottimisti potremmo sperare di vederlo per la fine del 2026, anche se è molto più probabile il 2027 come data di lancio.

Attualmente il titolo è previsto in esclusiva PlayStation 5, essendo Naughty Dog uno studio first party di Sony, ma visto lo storico e la nuova politica dell’azienda giapponese non è improbabile che dopo l’uscita su console arrivi anche una versione per PC qualche tempo dopo, un po’ com’è successo anche con tutte le ultime esclusive importanti di Sony.

E, considerando che l'uscita potrebbe non essere dietro l'angolo, chissà che non lo si possa vedere anche su PS6...

Storia: di cosa parla Intergalactic?

Quello che sappiamo dalla storia di Intergalactic: The Heretic Prophet è che è ambientata ben 2000 anni nel futuro, in un universo alternativo dove i viaggi spaziali esistono già dal 1986. Non è un caso, infatti, che la tecnologia abbia elementi retrofuturistici come vediamo nel trailer, tra lettori CD che riproducono “It’s a Sin” dei Pet Shop Boys e dei vecchi televisori CRT.

Il gioco dovrebbe seguire la storia di Jordan A. Mun, una cacciatrice di taglie che si reca sul pianeta Sempiria, su cui finisce per naufragare. A quanto pare questo pianeta è tagliato fuori da qualsiasi comunicazione con l’esterno da ormai seicento anni, e chiunque sia atterrato su di esso non è più riuscito ad andarsene.

Il motivo per cui Jordan si reca sul pianeta è per dare la caccia ai membri del sindacato criminale chiamato Five Aces, con cui sembra che la nostra protagonista abbia qualche legame: nel trailer, infatti, la vediamo in possesso di varie foto con alcune persone appartenenti a questo gruppo.

Non sappiamo ancora dunque se la cacciatrice di taglie li stia cercando solo per catturarli, per vendetta o perché in realtà ha un legame molto più profondo con loro.

Stando a quanto detto da Druckmann in diverse dichiarazioni, la religione e la fede saranno uno dei temi principali del gioco, tanto che il team ha impiegato anni per ricostruire la storia del culto presente nel gioco, come ha dichiarato il director stesso:

«Abbiamo trascorso anni a costruire questa religione, dal profeta originale fino a come si è evoluta, talvolta bastardizzata e trasformata nel corso dei secoli».

Al momento l’unica altra cosa che sappiamo è che il titolo avrà forti influenze anche da alcuni importanti anime, come Akira e Cowboy Bebop – e come lascia intendere anche la giacca indossata da Jordan nel trailer, che somiglia vistosamente proprio a quella del protagonista di Akira, Kaneda.

Gameplay di Intergalactic: come giocheremo?

Sul gameplay di Intergalactic: The Heretic Prophet sappiamo davvero pochissimo, al momento. Quello che è stato confermato è che si tratta di un action-adventure, probabilmente in terza persona, profondamente focalizzato sulla narrazione.

Negli ultimi istanti del trailer possiamo vedere il personaggio di Jordan utilizzare una specie di spada dotata di una lama laser per affrontare un grosso robot con tre braccia, armato anch’esso con una sorta di ascia laser. Non ci resta che attendere ulteriori novità per capire quanto il gameplay possa essere stratificato e quanto proprio questi scontri saranno centrali nell'esperienza.

Guardando al passato, Uncharted e The Last of Us erano entrambi action-adventure con particolare focus sulla storia, ma il loro gameplay era parecchio rifinito; sarà curioso vedere come Naughty Dog affronterà un nuovo tipo di gameplay più incentrato sul corpo a corpo invece che sulle armi a distanza, se verrà confermato il focus su questo elemento.

L’unico altro indizio che al momento conosciamo riguardo al gameplay è che per l’esplorazione Naughty Dog ha preso come punto di riferimento Elden Ring e il suo mondo così ricco e denso di cose da fare, sempre molto diverse tra loro.

Se questo sarà vero anche in Intergalactic, non potrà che essere un bene per il gioco.

Cast

Intergalactic sembra avere un cast di attori interessante già dai primi ruoli confermati. La protagonista, Jordan, sarà interpretata da Tati Gabrielle, che in passato ha recitato nel film di Uncharted del 2022 e che avrà una parte anche nella seconda stagione della serie TV di The Last of Us.

Oltre a lei al momento sappiamo che Halley Gross sarà AJ, l’agente con cui Jordan parla nel trailer. La donna è in realtà conosciuta soprattutto per le sue doti da sceneggiatrice, in quanto in passato ha scritto due episodi di Westworld e per essere stata co-scrittrice di The Last of Us 2.

Al momento sappiamo poi che a interpretare alcuni membri dei Five Aces ci saranno Kumail Nanjiani e Tony Dalton.

Sembra che anche Troy Baker (già Joel in The Last of Us) avrà una parte all’interno del gioco, ma ora come ora non si conosce ancora quale.

Trailer

Per il momento è stato rilasciato solo un trailer di Intergalactic: The Heretic Prophet ai The Game Awards 2024, in cui il gioco è stato rivelato al mondo ufficialmente.

Non appena arriveranno nuovi trailer dedicati al gioco sarà nostra premura segnalarveli.