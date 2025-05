Intergalactic, confermato un altro grande attore nel cast

Naughty Dog ha confermato ufficialmente che Tony Dalton, noto per il suo iconico ruolo di Lalo Salamanca in Better Call Saul e per la sua apparizione in Hawkeye, farà parte del cast del suo prossimo e ambizioso progetto originale: Intergalactic: The Heretic Prophet.

La notizia arriva dopo la sua toccante interpretazione in The Last of Us Stagione 2 Episodio 6, dove ha vestito i panni del padre di Joel, Javier Miller, in una sequenza di flashback.

Il direttore creativo Neil Druckmann, visibilmente colpito dalla performance di Dalton, ha raccontato a Entertainment Weekly di averlo scelto all’istante: «Mi è venuto subito in mente. Gli ho offerto la parte sul momento.»

Dalton si unisce così a un cast già molto ricco, che comprende Tati Gabrielle (protagonista nel ruolo della cacciatrice di taglie Jordan A. Mun), Kumail Nanjiani (Colin Graves), Stephen A. Chang, Halley Gross (AJ) e Troy Baker, nome storico legato a Naughty Dog.

Sebbene i ruoli di Dalton, Chang e Baker siano ancora avvolti nel mistero, il trailer mostrato ai The Game Awards 2024 suggeriva che questi personaggi facessero parte di un gruppo chiamato Five Aces.

Tuttavia, qualcosa va chiaramente storto, dato che nel filmato Jordan insegue Colin come se fosse una preda.

Intergalactic: The Heretic Prophet rappresenta una nuova IP in salsa sci-fi ambientata in una realtà alternativa dove i viaggi spaziali hanno fatto un enorme balzo tecnologico già negli anni ’80.

L’atmosfera ricorda certi classici del cinema fantascientifico, e Druckmann stesso ha dichiarato di star "addestrando" l’attrice protagonista per affrontare l’ondata di odio online che troppo spesso colpisce i volti femminili dei videogiochi di punta.

L’ingresso di Tony Dalton è una mossa che conferma quanto Naughty Dog punti alla qualità attoriale come elemento chiave del proprio storytelling, come visto anche con TLOU 2 (che trovate su Amazon).

ùDopo aver visto cosa è riuscito a fare nei panni di Lalo Salamanca, è facile capire perché Druckmann lo abbia voluto subito.

L’attesa sarà lunga – si parla del 2027 – ma se Naughty Dog manterrà il livello promesso, ne varrà la pena. Considerando anche che lo studio ha un secondo gioco segreto in sviluppo.