Need for Speed Underground 2 diventa ancora più "next-gen"

La serie di Need For Speed è una delle più amate di sempre in ambito racing game.

Il franchise è stato un po' adombrato negli anni, tanto che neanche l’uscita di un film (che potete trovare su Amazon) ha risollevato le sorti.

Need For Speed Unbound, ultimo capitolo della serie racing arcade di Electronic Arts e Criterion (leggi la recensione) ce l'ha messa tutta, riuscendoci solo in parte.

Alcune settimane qualcuno ha deciso di prendere l'amatissimo Need For Speed Underground 2 e dargli nuova vita, tanto che ora lo stesso autore ha deciso di mostrare i passi avanti.

Come riportato anche da DSO Gaming, tale "Uncle Burrito" ha condiviso un nuovo video che mostra i progressi ottenuti sul gioco con RTX Remix Path Tracing.

Si tratta del terzo filmato relativo al work in progress, sebbene ormai già a un livello sorprendente.

In questa nuova versione, il modder ha migliorato le texture stradali e ridotto la quantità di nebbia volumetrica. Inoltre, utilizzando l'ultima versione di RTX Remix Runtime, l'autore è riuscito a risolvere i problemi di light culling. Si tratta di uno dei migliori RTX Remix Mods che abbiamo visto di recente.

Purtroppo, però, NVIDIA non ha ancora rilasciato lo strumento RTX Remix Creator. Pertanto, molti modder non sono attualmente in grado di moddare correttamente i titoli più vecchi (staremo a vedere se la situazione cambierà nelle prossime settimane).

Need For Speed Underground 2 sembra in ogni caso un racing ancora molto valido, nonché ora ancora più bello da vedere.

Se volete in ogni caso recuperare Need For Speed Unbound, potrebbero farvi comodo i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Infine, ricordiamo anche che Unbound ha battuto ufficialmente il record stabilito dal precedenteHeat, visto che l'ultimo gioco di Criterion Games ha incluso al lancio una quantità di automobili su licenza davvero notevole.