Need for Speed Underground 2 diventa next-gen, grazie ai fan

La serie di Need For Speed è una di quelle più amate dai fan dei racing game, specie per quanto riguarda i capitoli classici, sempre pronti a essere omaggiati.

La saga si è in ogni caso un po' spenta negli anni, tanto che neanche l’uscita di un film (che potete trovare su Amazon) era riuscito a risollevare le sorti del franchise.

Advertisement

Need For Speed Unbound, nuovo capitolo della serie racing arcade di Electronic Arts e Criterion (leggi la recensione) ce l'ha messa tutta, riuscendoci solo in parte.

Ora, come già accaduto in passato, qualcuno ha deciso di prendere l'amatissimo Need For Speed Underground 2 e dargli nuova vita.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, il bravo "Uncle Burrito" ha condiviso un video che mostra il gioco con RTX Remix Path Tracing.

Si tratta di un'implementazione ancora work in progress, sebbene sia già qualcosa che molti fan di NfS apprezzeranno senza dubbio.

A dire il vero, questa versione apporta numerosi miglioramenti all'illuminazione e all'ombreggiatura, anche se non rappresenta ciò che RTX Remix può di fatto ottenere.

Le cose miglioreranno senza dubbio quando NVIDIA rilascerà RTX Remix Creator Tool, grazie al quale i modder saranno in grado di assegnare nuove risorse e luci all'interno della loro versione rimasterizzata, grazie anche alla possibilità di utilizzare strumenti di IA per ricostruire l'aspetto di qualsiasi risorsa.

Ad ogni modo, anche in questo stato "grezzo", Need For Speed Underground 2 sembra ancora molto, ma molto valido (nonché bello da vedere).

Se volete in ogni caso recuperare Need For Speed Unbound, potrebbero farvi comodo i requisiti minimi e consigliati della versione PC.

Ma non è tutto: sembra che sempre Unbound abbia battuto ufficialmente il record stabilito dal precedente NfS Heat, visto che il nuovo gioco di Criterion Games ha incluso al lancio una quantità di automobili su licenza realmente sorprendente.