Need for Speed Unbound ha il maggior numero di auto giocabili di sempre

Dopo numerose indiscrezioni emerse negli scorsi mesi, Need for Speed Unbound è stato ufficialmente confermato: stando alle nuove informazioni ufficiali diffuse da Electronic Arts, il nuovo capitolo del franchise vuole anche essere il più grande episodio di sempre.

Need for Speed Heat, l’ultimo capitolo della serie, (che potete recuperare su Amazon) presentava infatti un totale di ben 134 auto giocabili, ma il totale include anche il supporto post-lancio e i relativi veicoli inclusi con i DLC aggiuntivi.

Ebbene, come riportato da Push Square, Need for Speed Unbound batterà ufficialmente il record stabilito da Heat: il nuovo gioco di Criterion Games includerà infatti al lancio l’impressionante quantità di 143 automobili su licenza.

Si tratta dunque della line-up di lancio più grande di sempre per il franchise: l’elenco completo è stato già pubblicato dallo stesso publisher e potete consultarlo voi stessi sul relativo sito ufficiale.

La lista include molte delle auto su licenza più amate di sempre, anche se appare purtroppo evidente l’omissione di marchi importanti come Audi e Toyota, che magari potrebbero arrivare sotto forma di DLC aggiuntivo.

In ogni caso, la line-up attuale appare comunque già particolarmente impressionante e variegata al punto giusto: la selezione di Criterion Games dovrebbe fare in modo che ogni fan di Need for Speed Unbound possa guidare l’auto perfetta per le proprie necessità.

Il nuovo gioco di corsa promette dunque di essere molto ambizioso: non ci resta che attendere ufficialmente l’appuntamento con il day one, attualmente fissato al 2 dicembre su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se siete curiosi di scoprirne di più, vi ricordiamo che trovate il trailer ufficiale sulle nostre pagine.

Inoltre, Electronic Arts ha già pubblicato i requisiti minimi e consigliati per PC di Need for Speed Unbound, così da poter essere pronti a sfrecciare ad alta velocità sui vostri dispositivi.

L’attesa dei fan per un revival della serie era davvero elevata, come dimostrato dall’incredibile picco di giocatori ottenuto da Need for Speed Heat in seguito al reveal, molto simile a quello che ha contribuito al revival di Cyberpunk 2077.