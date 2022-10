Need for Speed Unbound corre veloce su PC coi requisiti minimi e raccomandati

Poche ore fa c’è stato il reveal del nuovo capitolo di Need for Speed, la celebre saga automobilistica di Electronic Arts ferma ai box da troppo tempo, grazie all’annuncio ufficiale di Need for Speed Unbound.

La serie racing (di cui potete in ogni caso recuperare l’ultimo capitolo su Amazon) si prepara quindi a un ritorno in grande stile, atto a riportare in auge il brand.

Le prime voci parlavano di un reveal programmato per la seconda metà di agosto, sebbene i fan hanno dovuto attendere invece un paio di mesi in più.

Ora, dopo il reveal con tanto di trailer e data di uscita, è il turno dei requisiti minimi e raccomandati relativi alla versione PC di Unbound.

Poche ore fa, sulla pagina Steam ufficiale del gioco, sono infatti apparse le specifiche tecniche di Need for Speed Unbound, minimi e consigliati. Li trovate poco sotto, divisi per categoria:

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Ryzen 5 2600, Core i5-8600 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: RX 570, GTX 1050 Ti DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 50 GB di spazio disponibile



CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 64-bit Processore: Ryzen 5 3600, Core i7-8700 Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: Radeon RX5700 (8GB), GeForce RTX 2070 (8GB) DirectX: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga Memoria: 50 GB di spazio disponibile



La descrizione ufficiale del gioco, sempre via Steam, recita:

Dai il meglio di te e conquista la vetta. Supera i poliziotti in astuzia e partecipa alle qualifiche settimanali per gareggiare nell’importantissima Grand. Riempi il garage di bolidi personalizzati con un’impeccabile messa a punto e sfoggia il tuo stile unico. Dimostra di avere la stoffa per vincere la Grand, la sfida estrema di corse clandestine di Lakeshore. Partecipa a quattro intense settimane di corse e guadagna abbastanza denaro per partecipare alle qualifiche settimanali, battere gli avversari e lasciare il segno sulla scena delle corse clandestine superando in astuzia e velocità i poliziotti.

Restando in tema, avete visto che il bravissimo TeaserPlay ha dato vita a un’altra delle sue creazioni in UE5, realizzando il concept trailer di Need For Speed Most Wanted 2?