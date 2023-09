MSI Pulse 17, notebook gaming con RTX 4060, torna al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, giovedì 21 settembre, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Pulse 17, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.699€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 2.199€.

Il notebook gaming MSI Pulse 17 rappresenta un'ottima combinazione di potenza, design e innovazione. Con un cuore pulsante dato dal processore Intel Core i7-13700H, questo notebook assicura prestazioni al top della categoria, rendendolo ideale per i giochi più recenti e le applicazioni professionali più esigenti.

Il potente mix tra 16 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD garantisce una reattività eccezionale e tempi di caricamento rapidi, riducendo praticamente a zero i tempi morti e consentendo agli utenti di immergersi completamente nelle loro sessioni di gioco o nel lavoro.

E se si parla di grafica, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di GDDR6 garantisce immagini nitide, dettagliate e fluide, arricchendo l'esperienza visiva e offrendo un realismo ineguagliabile in ogni scenario di gioco.

Per chi si trova sul mercato alla ricerca di un notebook di alto livello, MSI Pulse 17 è una scelta eccellente. E se c'era bisogno di un ulteriore incentivo, attualmente su Amazon viene offerto al prezzo più basso di sempre, rendendolo un affare imperdibile sia per i gamers che per i professionisti in cerca di potenza e affidabilità. In sintesi, una proposta che combina prestazioni, estetica e un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.

