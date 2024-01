MSI è pronta a svelare una nuova rivale di Steam Deck

Sembra proprio che i PC handheld non intendano assolutamente fermarsi: dopo l'incredibile successo ottenuto da Steam Deck e dopo il lancio dei suoi primi rivali, il mercato sembrerebbe pronto ad accogliere un nuovo competitor di spessore.

Si tratta di MSI, la nota azienda taiwanese specializzata nel realizzare prodotti da gaming, conosciuta soprattutto per i suoi laptop ideati per i giocatori (trovate un'ampia selezione su Amazon).

Come segnalato da Windows Central, la multinazionale ha infatti pubblicato sul suo profilo X un breve teaser video in cui anticipa un annuncio importante in arrivo, che dovrebbe essere svelata al CES 2024, manifestazione alla quale parteciperà anche Sony.

Il tutto viene anticipato con un gioco di parole che invita a "impugnare" una novità che, stando a quanto svelato dal teaser che vi riporteremo di seguito, sembra essere un nuovo rivale di Steam Deck:

Come avete avuto modo di vedere è un brevissimo teaser, che ha semplicemente mostrato alcuni dettagli della console e un doppio set di analogici con illuminazione RGB, ma a parte questo non sappiamo ancora quali saranno le effettive specifiche tecniche.

Ricordiamo che il CES 2024 si svolgerà dal 9 al 12 gennaio, dunque il reveal vero e proprio dovrebbe arrivare dalla prossima settimana: vedremo se si manterrà in linea con le specifiche dei suoi principali competitor o se MSI cercherà di realizzare un gaming handheld ancora più potente.

Ovviamente seguiremo con molta attenzione tutti gli sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito, ma ci sentiamo di poter già ipotizzare che quello di MSI non sarà l'unico rivale di Steam Deck che vedremo nel corso dell'anno.

Nel frattempo, se avete già intenzione di acquistare un vostro PC handheld, vi raccomandiamo di consultare il nostro confronto tra Steam Deck e Asus ROG Ally, oltre a controllare accuratamente le specifiche di Lenovo Legion Go, altro competitor agguerrito nel mercato, per capire quale sia il prodotto più adatto a voi.

E se siete curiosi di scoprire quali sono i giochi più popolari in portabilità, potete anche controllare la classifica ufficiale con i titoli più giocati nel 2023 su Steam Deck.