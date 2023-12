Sony conferma la partecipazione al primo evento del 2024

Sony, in particolare con PlayStation, è sempre molto attenta (per non dire avara) rispetto alle partecipazioni agli eventi del mondo tecnologico ma, come ogni anno, se non altro sappiamo che parteciperà al CES 2024.

Il Consumer Electronics Show è l'evento tecnologico più importante al mondo, il banco di prova per tecnologie rivoluzionarie e innovatori globali in cui Sony ha sempre detto la sua.

Sebbene non sempre ci sia stata di mezzo PlayStation, c'è da dire che nelle ultime occasioni non sono mancati annunci anche per gli appassionati della divisione gaming di Sony.

Fra gli annunci della conferenza Sony al CES 2023 c'è stata modo di parlare di PlayStation VR2, del film di Gran Turismo, così come del metaverso calcistico realizzato in collaborazione col Manchester City, Project Leonardo, l'arrivo di PlayStation sulle automobili Honda, e un aggiornamento sulle vendite di PS5.

In ogni caso Sony ha confermato che sarà presente e sarà possibile guardare sua presentazione in streaming sul canale YouTube ufficiale alle 02:00 del 9 gennaio 2024.

Quest’anno Sony punta a concentrarsi sullo scopo dell’azienda che è quello di “riempire il mondo di emozioni, attraverso il potere della creatività e della tecnologia”. La società deve ancora rivelare cosa c’è in serbo, anche se ha rivelato che sarà affiancata da Sony Honda Mobility.

Nell'annuncio della sua partecipazione, l'azienda ripercorre la sua passata partecipazione all'evento. Sony è apparsa per la prima volta al CES nel giugno 1977 e da allora ha messo in mostra molte nuove tecnologie durante le sue presentazioni, incluso il “primo lettore CD al mondo”. Da allora, l’azienda ha gradualmente cambiato il suo approccio all’evento e ora si preoccupa di “presentare le sue ultime tecnologie e iniziative a supporto dei creatori”.

Ci saranno annunci relativi a PlayStation? Non ci resta che attendere mentre la divisione gaming si prepara comunque al 2024, tra gli highlights e i classici giochi gratis.

