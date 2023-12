Quali sono stati i giochi più giocati su Steam Deck nel 2023?

I giochi compatibili con Steam Deck sono ormai davvero una marea, ma chi si avvicina per la prima volta al mondo dei computer handheld – che ha creato molti sfidanti, tra cui ASUS ROG Ally o Lenovo Legion Go, per citare solo i più recenti – a volte si domanda legittimamente «a cosa posso giocare su una piattaforma come Steam Deck?».

La risposta arriva direttamente da Valve che, tra le tante classifiche con cui saluta questo 2023 arrivato ai titoli di coda, ci svela quali sono stati i giochi più giocati su Steam Deck nel corso del 2023.

Advertisement

La chart, realizzata per gruppi (platino i più giocati, oro quelli con un po' meno ore, e da lì a scendere), tiene conto dei giocatori dal 1 gennaio al 15 dicembre 2023 e, sottolinea Valve, «questi sono i titoli più giocati del 2023, che mostrano tutti i giochi che hanno superato il picco di 40.000 giocatori nel 2023. I giochi sono raggruppati in base al più alto numero di giocatori simultanei raggiunto. Sono esclusi i brevi picchi nei numeri di giocatori dovuti a eventi come estrazioni e weekend gratis».

I nomi all'interno dei diversi raggruppamenti non sono ordinati, quindi chi viene citato prima non ha necessariamente avuto più giocatori di chi viene citato subito dopo. Infine, sono inclusi nella chart i giochi indicati come verificati o giocabili su Steam Deck nella loro pagina Steam.

Vediamo da vicino quali sono.

I più giocati su Steam Deck nel 2023

Platino

Starfield

Dave the Diver

Vampire Survivors

Elden Ring

Half-Life

Cyberpunk 2077

Resident Evil 4 Remake

The Witcher 3: Wild HUnt

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto V

Baldur's Gate III

Armored Core VI

Segue il gruppo dei giochi di categoria oro, che sono stati tanto giocati ugualmente – ma un po' meno di quelli presenti nel gruppo Platino.

Oro

Sea of Stars

Hades

Risk of Rain: Returns

Halls of Torment

Brotato

Dead Cells

Diablo IV

Counter-Strike 2

Dredge

Street Fighter 6

Red Dead Redemption 2

Stardew Valley

Cosa ci dice questa classifica su Steam Deck?

Il dato che ci restituisce la chart dei più giocati su Steam Deck nel 2023 ribadisce come moltissimi giocatori utilizzino la handheld per godersi produzioni AAA.

Certo, la presenza di Starfield colpisce, perché le prestazioni del gioco di Bethesda Game Studios su Deck non sono proprio indimenticabili (se la cava meglio su altre handheld che puntano di più sulla potenza) e bisogna accettare qualche compromesso di dettaglio e frame rate, anche se il display di Deck da 7" a 800p aiuta a non notarli troppo.

Il fronte degli AAA recenti trova a dare manforte all'avventura spaziale anche Resident Evil 4 con il suo recente remake, oltre a Hogwarts Legacy e al GOTY Baldur's Gate III, a cui si affianca anche Armored Core VI. Insomma, in tanti hanno deciso di vivere su Steam Deck giochi recenti e nemmeno troppo leggeri dal punto di vista del comparto tecnico.

Steam Deck, vi ricordiamo, ha lanciato poche settimane fa il nuovo modello OLED, che sostituisce allo schermo LCD un display OLED più grande e propone una batteria sensibilmente migliorata, rendendo l'esperienza anche migliore rispetto a quella (già simile all'immediatezza di una console) della versione precedente.

Date un'occhiata alla nostra recensione per saperne di più su Deck e visitate il nostro hub dedicato alle portatili per ogni ulteriore approfondimento.