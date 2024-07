Mortal Kombat Trilogy starebbe per tornare

L'amministratore delegato di Eyeballistic, Joe Tresca, sembra stia parlando di una sorta di remaster del Mortal Kombat originale, anche se gli scorci che abbiamo visto finora del potenziale progetto sono stati criticati per l'apparente utilizzo dell'IA.

La serie di picchiaduro (che trovate su Amazon) nasce infatti ai tempi dei gloriosi 16-bit, con i primi capitoli storici e di successo.

Anche se il lancio di Mortal Kombat 1 (trovate qui la nostra recensione) potrebbe non essere andato così bene come NetherRealm sperava, è giusto dire che l'entusiasmo per la serie non è mai scemato.

Non solo ci stiamo avvicinando alla fine del primo Kombat Pack (e alla rivelazione del secondo al SDCC), ma si vocifera anche di una sorta di sequel di un vecchio spin-off.

Ora, come riportato da The Gamer, Eyeballistic starebbe lavorando a una rimasterizzazione della Mortal Kombat Trilogy, la quale stava per vedere davvero la luce nel 2010, prima dell'uscita di Mortal Kombat 9.

L'amministratore delegato di Eyeballistic sembra voler parlare di una rimasterizzazione della trilogia di Mortal Kombat.

Le voci di un revival di Mortal Kombat sono iniziate qualche settimana fa, verso la fine di giugno.

Su X/Twitter, il CEO di Eyeballistic Joe Tresca ha condiviso un'immagine di Johnny Cage che combatte contro Scorpion in Mortal Kombat.

«Dico, solo per dire, che forse stiamo preparando qualcosa di speciale a Eyeballistic», scrive Tresca.

Anche se l'idea di un remaster della trilogia originale di Mortal Kombat è certamente intrigante, l'immagine mostrata non nasconde l'utilizzo delle IA, come molti fan hanno fatto notare (e la cosa non piace affatto).

Ad ogni modo, Eyeballistic probabilmente avrà bisogno di diversi mesi per dare vita al progetto. Fino ad allora, in ogni caso, Mortal Kombat 1 ha molto da offrire.

Questo, senza contare anche il prossimo film in uscita dedicato proprio ai kombattenti più celebri e sanguinosi del mondo dei videogiochi.