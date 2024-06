Mortal Kombat, uno spin-off potrebbe ricevere un sequel

Mortal Kombat 1 è l'ultimo capitolo della serie, il quale potrebbe essere presto accostato da uno spin-off ben noto ai fan.

La serie di picchiaduro (che trovate su Amazon) ha infatti col tempo visto l'uscita di capitoli alternativi più o meno meritevoli di attenzioni.

Abbiamo avuto infatti il mediocre Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero per PS1, seguito anche dal ben più accettabile Mortal Kombat: Shaolin Monks.

Ora, come riportato anche da Tech4Gamers, Warner Bros. potrebbe decidere di dare alla luce un nuovo spin-off per il franchise di MK.

Un nuovo rapporto suggerisce che NetherRealm starebbe pensando a dare vita proprio a Mortal Kombat Shaolin Monks 2.

Shaolin Monks è stato un eccellente spin-off per PS2 e Xbox che ha aggiunto un nuovo tocco alla formula dei giochi di combattimento di Mortal Kombat. Inoltre, si è concentrato sul gioco in cooperativa, rendendo l'esperienza piacevole per più persone.

La notizia proviene da "V Scooper", un utente noto per condividere varie fughe di notizie riguardanti l'industria cinematografica e televisiva. Il suo ultimo scoop suggerisce infatti che NetherRealm starebbe pianificando una modalità di azione-avventura o uno spin-off per una delle sue IP.

Il leaker suggerisce anche che questo spin-off sarà probabilmente realizzato per Mortal Kombat, il che può significare solo una cosa: dato che il creatore della serie Ed Boon ha precedentemente mostrato l'intenzione di rivisitare un giorni proprio Shaolin Monks, due indizi fanno una prova.

In base a quanto trapelato e alla passione di Boon per questo spin-off, c'è quindi solo una risposta possibile.

Sempre V Scooper afferma inoltre che c'è la possibilità che questo spin-off sia basato su Injustice. Tuttavia, considerando che questo franchise non è più rilevante da molti anni, la cosa sembra improbabile.

Anche se l'idea di un Mortal Kombat Shaolin Monks 2 è certamente intrigante, NetherRealm probabilmente avrà bisogno di diversi anni per dare vita al progetto. Fino ad allora, Mortal Kombat 1 ha molto da offrire.

Questo, senza contare anche il prossimo film in uscita dedicato proprio ai kombattenti più famosi di sempre.