Mortal Kombat 2, il nuovo film ha una data d'uscita ufficiale

Mortal Kombat 2, il nuovo film della saga diretto ancora una volta da Simon McQuoid, si sta preparando a fare il suo debutto nei cinema di tutto il mondo, ma servirà ancora un po' di pazienza.

Dopo il buon successo ottenuto dal primo film (trovate il Blu-ray 4K su Amazon) c'è sicuramente molta attesa nello scoprire come proseguiranno gli adattamenti della celebre saga videoludica, ma purtroppo non potremo scoprirlo entro la fine dell'anno.

E nemmeno all'inizio del nuovo anno, ma solo qualche mese più avanti: come riportato da Deadline, Warner Bros. ha infatti annunciato che Mortal Kombat 2 arriverà nelle sale cinematografiche soltanto a partire dal 24 ottobre 2025.

Di conseguenza, dovremo attendere ancora più di un anno per vedere al cinema l'esordio dei nuovi Johnny Cage, Kitana e Shao Kahn, tra i tanti personaggi che vedranno il loro debutto in Mortal Kombat 2.

Al momento non è chiaro inoltre se questa data sia prevista per il lancio globale del film o se riguarda soltanto i cinema statunitensi: di conseguenza, in attesa di ulteriori chiarimenti, c'è la possibilità che in Italia possa arrivare con qualche ulteriore giorno di ritardo.

Il producer Todd Garner, con un post pubblicato sul proprio profilo X, ha lasciato intendere che l'attesa così lunga potrebbe riguardare non solo una post produzione più lunga del previsto, ma anche altri fattori di competitività che evidentemente Warner Bros. ha voluto tenere in considerazione, come la disponibilità nei cinema con schermi IMAX.

Effettivamente l'uscita così lontana sembra aver colto di sorpresa molti appassionati, ma evidentemente Warner Bros. vuole fare in modo che Mortal Kombat 2 possa ricevere tutta l'attenzione che merita.

Ricordiamo che le riprese del film sono ufficialmente terminate lo scorso gennaio: adesso che abbiamo pure una data di lancio, potrebbe essere solo questione di tempo prima che venga svelato un primo trailer ufficiale.

