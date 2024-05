Mortal Kombat 1, Patriota ha una data d'uscita nel brutale trailer gameplay

Dopo il teaser trailer arrivato all'inizio del mese, che aveva svelato un assaggio delle sue Fatality, Patriota è finalmente pronto a esibire tutta la sua brutalità nel roster di Mortal Kombat 1.

Il celebre "eroe" della serie The Boys sarà l'ultimo personaggio di terze parti in arrivo nel primo Kombat Pack del gioco, oltre a essere il quinto personaggio DLC del picchiaduro di NetherRealm Studios.

Come segnalato da ComicBook, il team di sviluppo ha pubblicato nelle scorse ore il trailer gameplay ufficiale, che ci mostra finalmente tutte le sue mosse e Fatality in ogni singolo dettaglio, con diverse citazioni tratte dallo show televisivo.

Potete ammirarlo in tutta la sua brutalità qui di seguito o, qualora non riusciste a visualizzare l'embed dedicato, direttamente al seguente indirizzo.

In particolar modo, la prima Fatality richiama una delle scene più celebri avvenute nell'episodio 8 della terza stagione, che ha rappresentato un vero punto di svolta anche per la stessa raffigurazione di Patriota.

La seconda Fatality richiama invece un'altra iconica scena, questa avvenuta nel corso della prima stagione, con qualche piccola differenza ma con la giusta brutalità che l'ha resa perfetta per questo picchiaduro.

Il trailer gameplay ha anche confermato che sarà disponibile dal 4 giugno per chiunque possieda il Kombat Pack o l'edizione Premium, come accesso anticipato: per chi invece possiede l'edizione standard (la trovate su Amazon) e vuole acquistarlo separatamente, sarà lanciato sugli store solo in seguito. Presumibilmente dopo un paio di settimane, anche se manca una data ufficiale.

Nel trailer è stata mostrata anche la Fatality di Ferra, il nuovo personaggio Kameo: nel suo caso non è stata svelata alcuna data d'uscita, ma è stato confermato che sarà disponibile nel mese di giugno.

Non è chiaro se anche per il nuovo Kameo ci sarà una data di accesso anticipato, ma è plausibile che si segua la stessa scaletta delle scorse release. In ogni caso, i fan di The Boys potranno iniziare ad appuntare il 4 giugno sul proprio calendario.

Ricordiamo che la voce di Patriota — Homelander, nella versione originale — non sarà quella dell'attore Antony Starr, ma verrà sostituito da un altro doppiatore. Non è invece ancora chiaro se per la versione italiana verrà utilizzata la stessa voce.