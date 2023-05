Mortal Kombat 2, il film vedrà un'attrice da Uncharted

Mortal Kombat, il picchiaduro più sanguinoso di tutti i tempi, tornerà prossimamente anche al cinema con il sequel ufficiale del primo film.

Il secondo progetto live-action dedicato alla saga di beat ‘em up di NetherRealm Studios (che trovate anche su Amazon a un prezzo davvero basso) mira a migliorare quanto visto nella pellicola originale.

Nella nostra recensione del film pubblicata alcuni mesi fa vi abbiamo spiegato i pro e i contro del progetto.

Dopo che il produttore Todd Garner ha di recente confermato quando inizieranno le riprese, sembra proprio che è il momento di parlare degli attori che faranno parte del cast.

Dopo che si vocifera che Karl Urban sarebbe in trattative finali per interpretare Johnny Cage, è ora emerso il nome dell'attrice che interpreterà Jade.

Come riportato anche da PSU, Tati Gabrielle sarebbe stata scritturata per interpretare la letale assassina nel film di Mortal Kombat 2.

Gabrielle è nota per i suoi ruoli in show e film come You, Chilling Adventures Of Sabrina e il recente film Uncharted.

Secondo The Hollywood Reporter, Gabrielle sta attualmente definendo il suo ruolo con il regista Simon McQuoid per il prossimo film. Non ci resta quindi che attendere gli altri nomi del cast che prenderanno parte al sequel.

Uscito ad aprile 2021 nelle sale e su HBO Max, il primo capitolo è stato un successo per Warner Bros., piazzandosi tra i titoli di punta dal debutto del servizio di streaming.

Mesi fa, Garner aveva dichiarato anche che i creatori della pellicola di MK avevano preso spunto anche dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Ma non è tutto: lo sceneggiatore Jeremy Slater ha di recente parlato del sequel, spiegando cosa dovranno aspettarsi i fan dal nuovo film.

Infine, parlando invece del prossimo capitolo della saga videoludica, da poco sono stati svelati i requisiti minimi e raccomandati del nuovo Mortal Kombat 1.