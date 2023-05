Mortal Kombat 1, i requisiti minimi e raccomandati PC sono "mortali"

Pochi giorni fa c'è stato il reveal del nuovo Mortal Kombat 1, riavvio del franchise di picchiaduro.

Accantonando quindi l'undicesimo capitolo della saga (trovate l'edizione Ultimate su Amazon) è tempo di un vero e proprio reset per la saga.

L'annuncio del gioco con tanto di trailer ha infatti esaltato i fan storici e non solo.

Questo, nonostante qualche giocatore sia rimasto un po' confuso sulle identità specifiche dei personaggi mostrati nel reveal trailer di Mortal Kombat 1, specie Kung Lao, Sub-Zero e Scorpion.

Ora, come riportato anche da GameRant, è tempo di parlare di requisiti minimi e raccomandati relativi alla versione PC.

Steam conferma che i giocatori avranno bisogno di 100 GB di spazio libero per installare il gioco.

Partendo dalle specifiche minime, gli utenti dovranno avere una Nvidia GeForce GTX 980, una AMD Radeon RX 470 o una Intel Arc A750 per poter eseguire il titolo.

Per giocare a Mortal Kombat 1 è richiesta una CPU Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 3 3100, mentre per le specifiche consigliate sono indicate Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 3600X.

I requisiti di sistema sono i seguenti:

MINIMI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 3 3100 o Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 980 o AMD Radeon RX 470 o Intel Arc A750

DirectX: versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

CONSIGLIATI:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

OS: Windows 10/11 a 64 bit

Processore: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 5 3600X

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti o AMD Radeon RX 5700 XT o Intel Arc A770

DirectX: versione 12

Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Mortal Kombat 1 sarà disponibile in versione fisica e digitale il 19 settembre prossimo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, inclusi Steam ed Epic Games Store.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha già annunciato anche le più preziose edizioni Premium e Kollector.

Qualcosa inizia a muoversi anche per il sequel del film live action di Mortal Kombat, inclusa un'indiscrezione sul presunto attore di Johnny Cage, che non pare aver convinto i fan.