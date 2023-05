Mortal Kombat 2 potrebbe aver trovato il suo Johnny Cage (da The Boys)

Presto sarà di nuovo il turno di Mortal Kombat, il film ispirato al picchiaduro più sanguinoso di tutti i tempi, il cui sequel sta per entrare in lavorazione.

Il secondo progetto live-action dedicato alla saga di beat ‘em up di NetherRealm Studios (che trovate anche su Amazon a un prezzo davvero interessante) espanderà le qualità del lungometraggio originale.

Nella nostra recensione del film pubblicata alcuni mesi fa vi abbiamo spiegato i pro e i contro del progetto, godibile ma non proprio perfetto.

Ora, dopo che il produttore Todd Garner ha da poco confermato quando inizieranno le riprese, sembra proprio che il personaggio di Johnny Cage ci sarà.

Come riportato da TheWrap, Karl Urban sarebbe in trattative finali per interpretare Cage nel sequel di Mortal Kombat.

Simon McQuoid, che ha diretto il film del 2021, è atteso nuovamente in cabina di regia, mentre Jeremy Slater (Moon Knight, The Umbrella Academy) ha scritto la sceneggiatura del sequel.

Ricordiamo che Urban ha guadagnato moltissima popolarità dopo aver preso parte alla serie TV di The Boys, nel ruolo di Billy Butcher.

Uscito nell'aprile del 2021 nelle sale e su HBO Max, il primo MK è stato un successo per il distributore Warner Bros. e si è piazzato tra i titoli di punta di HBO Max dal debutto del servizio di streaming.

Ricordiamo che alcuni mesi fa sempre Garner ha dichiarato che i creatori della pellicola di MK hanno preso spunto anche dalla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Ma non solo: lo sceneggiatore Jeremy Slater ha parlato del sequel in arrivo, spiegando cosa dovranno aspettarsi i fan dal nuovo film, tenendo anche e soprattutto conto delle critiche dei fan.

Per concludere, in attesa di un reveal trailer ufficiale di Mortal Kombat 12, NetherRealm ha festeggiato il 30esimo anniversario della saga con un nuovo teaser.