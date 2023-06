Mortal Kombat 2, il film svela tanti altri nomi del cast

Mortal Kombat non tornerà solo nei videogiochi ma anche al cinema, in un trend ormai sempre più forte per i film tratti da videogiochi.

Mortal Kombat 1, il nuovo videogioco che potete prenotare su Amazon, farà quindi da apripista per Mortal Kombat 2, la nuova pellicola che seguirà al reboot cinematografico di qualche anno fa.

L'arrivo della produzione è stato confermato lo scorso aprile, con le riprese che inizieranno proprio durante il mese di giugno, quindi tra pochissimo.

Contestualmente sono arrivate le prime informazioni sul cast dei kombattenti che arriveranno al cinema e, come di consueto, non tutte le scelte sono piaciute ai fan.

La lista di nomi continua ad ampliarsi e, anche se non è ancora completa, sono sempre di più gli attori e attrici che salgono sul carro della produzione.

Come riporta Deadline, una nuova infornata di interpreti è stata confermata per Mortal Kombat 2.

New Line ha completato il cast di Mortal Kombat 2, con Martyn Ford (Red Sonja), Desmond Chiam (Joy Ride), Ana Thu Nguyen (Suka) e Damon Herriman (C'era una volta a Hollywood) che entrano a far parte dei ruoli.

Ford interpreterà il malvagio imperatore Shao Kahn, con Chiam nei panni del Re Edeniano Jerrod, Nguyen nei panni della Regina Sindel e Herriman nei panni del demone Quan Chi.

Tra i nuovi innesti, come precedentemente annunciato, troviamo Karl Urban nei panni di Johnny Cage, Tati Gabrielle nei panni di Jade e Adeline Rudolph nei panni di Kitana.

Mentre Mortal Kombat ha seguito le vicende del combattente di MMA Cole Young (Lewis Tan) nel suo scontro con i nemici dell'Outworld in una battaglia ad alto rischio per l'universo, i dettagli sulla trama del sequel sono nascosti.

Oltre a Tan, il cast di interpreti che ritornano include Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Bi-Han e Sub -Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion e Max Huang nei panni di Kung Lao.

Mortal Kombat è stato distribuito contemporaneamente nelle sale e su HBO MAX, in piena crisi pandemica, per un incasso di 83.7 milioni di dollari nel mondo. Si spera quindi che il seguito possa fare ancora meglio del predecessore.

Parlando di film tratti da videogiochi, quello di The Legend of Zelda sembra proprio che non si farà, alla fine.