Mortal Kombat 2 propone il suo Cage, ma ai fan non piace affatto

Il sequel di Mortal Kombat, la nuova serie cinematografica dedicata al franchise di picchiaduro, potrebber aver scelto Karl Urban per interpretare Johnny Cage. Una scelta che, secondo i fan, non è affatto l'ideale.

L'attore diventato celebre negli ultimi anni per l'adattamento di The Boys (i cui fumetti vi consigliamo di recuperare su Amazon) è stato infatti inserito nella possibile selezione per il casting del film.

La produzione è già iniziata e, tra poco, potremmo cominciare ad avere le prime informazioni concrete sul cast.

La notizia ha cominciato a circolare ieri e, come di consueto, la community ha cominciato a dire la propria riguardo la possibilità dell'ingresso di Karl Urban nel cast.

Le riprese di Mortal Kombat 2 inizieranno tra due mesi, ossia a giugno 2023 e che queste dureranno fino a settembre dello stesso anno ancora una volta in Australia, che è dove è stato girato anche il film precedente.

Simon McQuoid, che ha diretto il film del 2021, è atteso nuovamente in cabina di regia, mentre Jeremy Slater (Moon Knight, The Umbrella Academy) ha scritto la sceneggiatura del sequel.

Ma, come riporta The Gamer, Karl Urban non è l'attore che una parte dei fan vorrebbero.

Il tema principale è quello dell'età, visto che Johnny Cage dovrebbe essere molto giovane ma Karl Urban è classe 1972.

«Il minimo indispensabile per Johnny sarebbe stato qualcuno che fosse americano, praticasse arti marziali e avesse almeno meno di 50 anni», hanno commentato alcuni fan su Reddit.

Le altre critiche sono in generale di questo tenore, emerse tutte da quando l'idea della scelta di Karl Urban ha cominciato a circolare in rete.

Il casting ancora non è stato reso noto ufficialmente, e a questo punto l'eventuale reveal potrebbe fare a gara con quello di Mortal Kombat 12, il nuovo episodio videoludico che potrebbe svelarsi a breve.